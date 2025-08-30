UADEN Prime Honduras culmina con éxito su primer curso de formación universitaria en análisis financiero

San Pedro Sula. – La Universidad UADEN Prime Honduras, institución educativa recientemente fundada por el Máster Roberto Bográn, celebró con éxito el 29 de agosto la finalización de su primer curso titulado “Introducción al Análisis Financiero”.

El programa se desarrolló bajo la modalidad de teledocencia, impartido por la Máster y Licenciada en Finanzas Lidia López, quien guió a los participantes en módulos especializados sobre costos de capital e interpretación de estados financieros, con un enfoque práctico y adaptado a las necesidades del mercado actual.

Este primer grupo de egresados conforma la promoción “Juan Antonio Bendeck”, quien además fungió como padrino de graduación. En su intervención, Bendeck agradeció la invitación y motivó a los estudiantes a seguir apostando por la educación continua, señalando que “es la herramienta que abre puertas en el mundo profesional”. Asimismo, felicitó al Máster Roberto Bográn por impulsar una propuesta educativa innovadora en Honduras y destacó su amplia trayectoria en el ámbito académico.

El curso contó con la participación de instituciones como la Fundación CEPUDO, la Fundación Ruth Paz y personal de la Municipalidad de Villanueva, Cortés. Además, se otorgaron becas académicas gracias al apoyo de la candidata a diputada Thirsa López, reafirmando el compromiso de la universidad con la inclusión y el acceso a la educación de calidad.

El fundador de UADEN Prime Honduras, el Máster Roberto Bográn, resaltó que este primer paso refleja la visión de la institución: “Estamos convencidos de que Honduras necesita propuestas innovadoras en educación universitaria técnica. Con UADEN buscamos aportar formación de nivel internacional que impulse el desarrollo profesional en distintas zonas del país”.

Bográn, con amplia experiencia en el ámbito académico y en la apertura de centros de formación superior en el país, consolida con este proyecto una apuesta educativa que combina calidad, innovación y accesibilidad.

UADEN, con presencia en Latinoamérica y Europa, reafirma su llegada a Honduras como un puente de conocimiento y oportunidades para estudiantes, profesionales y organizaciones.

Sobre UADEN Prime Honduras

UADEN es una institución universitaria con presencia internacional, que promueve programas de formación innovadores y accesibles, orientados al desarrollo de competencias técnicas y profesionales de alto nivel.