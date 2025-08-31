Confirma la secuela de ‘Coco 2’, la película inspirada en el Día de Muertos

Los seguidores de “Coco” ya pueden celebrar: la historia que enamoró al mundo vuelve a la pantalla grande con la confirmación de “Coco 2”.

Este sábado 30, Pixar sorprendió a los fans al anunciar, durante el Destination D23, que la secuela de la película está en camino. La historia de Miguel, inspirada en la cultura mexicana, se ganó dos premios Oscar en 2018, a mejor largometraje animado y mejor canción original, por “Remember Me”.

En aquel año, en entrevista la productora Darla K. Anderson no daba esperanzas de una secuela, pues consideraba que la historia había cerrado de forma definitiva.

“Todos amamos la historia y es normal que queramos saber más sobre la vida de Miguel, si se convertirá en un gran cantante o qué, pero de momento no hay planes, sólo si tuviéramos un excelente guión podríamos pensarlo, pero definitivamente eso no está planeado”, dijo Anderson.

“Coco 2” fue una total sorpresa para los fans, quienes compartieron su emoción en redes sociales.

¿Cuándo llegará “Coco 2”?

Según información de Pixar, la secuela está prevista para estrenarse aproximadamente en 2029. Aún se desconocen detalles sobre la trama, aunque se espera que en los próximos meses se den más noticias al respecto.

La primera película concluye con Miguel celebrando junto a su familia a sus seres queridos fallecidos, incluyendo a su “mamá Coco”.

Lee Unkrich y Adrian Molina volverán a dirigir el proyecto, mientras que Mark Nielsen, productor de “Toy Story 4” e “Inside Out 2”, se encargará de la producción.