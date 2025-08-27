Neptaly Pineda y María José Fuentes celebran su unión con una boda inolvidable

San Pedro Sula. – En una noche mágica y romántica, Neptaly Pineda Paredes y María José Fuentes Paz se juraron amor eterno en la iglesia María Reina del Mundo. El emotivo enlace matrimonial fue oficiado por el padre Edwin Nieto, quien bendijo la unión ante la presencia de sus familiares, amigos y sus padrinos, Sandra y Francisco Sosa. Un ambiente lleno de fe y amor rodeó cada momento de la ceremonia.

Neptaly Pineda y María José Fuentes se dan el “sí, acepto”.



Neptaly Pineda y María José Fuentes, en su primer baile como esposos.



La celebración continuó en el Club Hondureño Árabe, donde los salones Nazareth y Palestina se convirtieron en un escenario de fantasía. La Wedding Planner Denesse González y su equipo lograron una atmósfera clásica y elegante, cuidando cada detalle con una decoración que incluía exuberantes arreglos florales, candelabros y cristales, creando el ambiente perfecto para la feliz pareja y sus invitados.

El juramento de amor: Neptaly Pineda y María José Fuentes.

Neptaly Pineda y María José Fuentes con su pastel de bodas creación de Signature Cakes.

Con un brillo especial en sus ojos, los recién casados ​​abrieron la pista con su primera canción como esposos, sellando el momento con un romántico beso que llenó de aplausos el salón. El brindis fue un momento especialmente emotivo, con los padres de los novios compartiendo palabras de felicitación y consejos para una vida matrimonial exitosa.

Neptalí Pineda, Pamela de Pineda, Neptaly Pineda y María José Fuentes, Glenda Paz y Marco Tulio Fuentes, al momento del brindis.

María José se veía radiante con un elegante vestido de Chernaya Bridal House, adornado con finos encajes y una larga falda, complementado con un delicado peinado recogido y un maquillaje natural. A su lado, Neptaly irradiaba sofisticación con un clásico smoking oscuro, siendo el complemento perfecto para su ahora esposa. La noche, sin duda, fue una oda al amor que ambos se profesan, marcando el inicio de su nueva vida juntos. Ahora disfrutan de su luna de miel por varios países de Europa.

El enlace de Neptaly Pineda y María José Fuentes.

Neptaly Pineda y María José Fuentes disfrutaron de su boda soñada.





Glenda Paz y Marco Tulio Fuentes, padres de la novia.

Neptalí Pineda y Pamela de Pineda, padres del novio.

Sandra y Francisco Sosa, padrinos de boda.

Abigail Paz y Jefferson Sosa.

Lency y Cielo Herrera.

María Alejandra Osorio y Francisco Martínez.

Daniel García, Jeimi, Sandra y Francisco Sosa.

María Alejandra Pino y Carlos Núñez.

Alejandra y Christian Chávez con Karla Miralda.

Blanca Sosa y Keyla Garay.

Jam Carlos y Diana Murillo, Carolina de Cortés y Carlos Cortés.

María de Los Ángeles Vázquez y Héctor García

Dennis Martínez y María José Pozadas.

Mariela Trejo y Esther Portillo.

Lester Aguilar y Waleska López.

Sebastián y Eleonor Urbizo.

Blanca Sosa, Francisco Sosa y Carolina Ardón.

Mabel Pineda y Mabel Velásquez.

Marissa Martínez y Claudio López.