El Gobierno de Guatemala mantiene una fuerte pugna con pandillas por el control de las cárceles

Integrantes de las Fuerzas Armadas de Guatemala custodian los alrededores del Centro de Detención Preventivo de la zona 18, en Ciudad de Guatemala, Guatemala. / Foto EFE

Ciudad de Guatemala.- Las pandillas ‘Barrio 18’ y ‘Mara Salvatrucha’ mantienen una férrea pugna con el Gobierno de Guatemala por el control de las prisiones desde que el pasado 31 de julio sus líderes fueron trasladados a una cárcel de máxima seguridad para aislarlos, lo que ha provocado constantes motines en los centros penales.

«Para hacer un movimiento como el traslado de los líderes de las pandillas, (el Gobierno) tuvo que haber previsto toda esta reacción, pero o no lo hicieron o no se está reaccionando como se debe, porque los motines están brotando casi todos los días y agarran con facilidad a los guardias como rehenes», aseveró este lunes a EFE la directora de la organización no gubernamental Movimiento ProJusticia, Carmen Aída Ibarra.

«Lo que se percibe es que no hay inteligencia civil o inteligencia estratégica», añadió Ibarra, quien también es directora de la asociación Amigos Contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS). En opinión de la experta, hay «un mal manejo del Sistema Penitenciario».

Ibarra resaltó, sin embargo, que en los Gobiernos anteriores «no se combatió» a los «crímenes que se planifican desde las cárceles» y que tienen a la población «a merced» de la delincuencia, pero la Administración actual que preside Bernardo Arévalo de León sí «los está combatiendo».

Las revueltas en las prisiones se han registrado de manera constante en las últimas semanas por parte de miembros de las pandillas ‘Barrio 18’ y ‘Mara Salvatrucha’, debido al traslado reciente de sus líderes a la cárcel de máxima seguridad denominada Renovación I.

Según analistas y el mismo Arévalo de León, el aislamiento los deja sin acceso a privilegios como visitas a su antojo y televisores, además de mermar la planificación de crímenes como extorsiones a comerciantes en el exterior, planificadas desde los centros penales.

El traslado de los líderes de las pandillas se realizó el pasado 31 de julio, a raíz del asesinato de siete personas en una funeraria de la capital guatemalteca dos días antes, presuntamente a manos de miembros de la ‘Mara Salvatrucha’, durante el velorio de un supuesto integrante de la pandilla rival ‘Barrio 18’, asesinado el 28 de julio.

A los reos los enviaron desde varias prisiones a la cárcel Renovación I, inaugurada durante el Gobierno actual y ubicada en el departamento de Escuintla, unos 50 kilómetros al sur de la Ciudad de Guatemala.

Tanto el presidente Arévalo de León, como el ministro de Gobernación (Interior), Francisco Jiménez, reiteraron hoy que no darán marcha atrás en la decisión del traslado de los líderes de las pandillas.

Con información EFE

La cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce anuncian que se casan
