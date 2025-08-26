La cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce anuncian que se casan

Agosto ha sido un mes de grandes noticias para Taylor Swift y sus seguidores. La cantante anunció su nuevo álbum el 12 de agosto y compartió más detalles sobre su podcast con su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce. Ahora, la pareja ha dado un paso más en su relación: han anunciado que se casan.

La noticia fue compartida por ambos en sus redes sociales con el mensaje: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan”. La publicación en Instagram, que incluye fotos de la pedida de mano, se hizo viral en minutos.

En las imágenes, se ve a Kelce arrodillado en un jardín, entregándole un anillo que, según la revista People , él mismo ayudó a diseñar.

En una reciente entrevista con la revista GQ , Kelce habló sobre su relación con la estrella del pop. “Nunca había conocido a alguien en mi misma situación, no había tenido una pareja que entendiera el escrutinio, los altibajos de estar frente a millones de personas”, comentó. El deportista elogió el trabajo de Swift y afirmó que, aunque no se considera una atleta, el esfuerzo que pone en sus conciertos es “alucinante”.

La relación de la cantante y el jugador de los Kansas City Chiefs se confirmó en septiembre de 2023 —no está claro cuándo se inició exactamente—. En abril de 2023, se conocía la ruptura de Taylor Swift y el actor británico Joe Alwyn después de seis años de relación.

Volvió de nuevo a los titulares cuando en mayo el diario británico The Sun publicaba en exclusiva la supuesta nueva relación entre la cantante y Matt Healey, vocalista del grupo The 1975. Desde aquel momento, las informaciones sobre su noviazgo, las muestras de complicidad y sus encuentros públicos no dejaron de repetirse. Y en la era de las redes sociales todo ello quedó reflejado en vídeos y fotos.

La confirmación llegó después de que ambos saliesen de la mano de una cita en un club privado con membresía en Nueva York. Pero ambos estaban de gira, ambos estaban ocupados, y a pesar de las buenas intenciones, fue de nuevo ‘TMZ’ el medio que anunció, en junio de ese año, que lo de Swift y Healey había sido tan solo un romance de verano.

La cantante estadounidense volvió a abrirse al amor cuando el 15 de octubre confirmó, después de meses de especulaciones, que había comenzado un romance con el que ahora es su prometido.

Fuente: El País