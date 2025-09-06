First Stop Gift Shop: un nuevo destino para el regalo perfecto en San Pedro Sula

San Pedro Sula. – El Hotel Real Intercontinental San Pedro Sula dio la bienvenida a un nuevo y vibrante espacio en su lobby: la tienda First Stop Gift Shop. La inauguración, celebrada este viernes 5 de septiembre, fue un evento lleno de calidez y entusiasmo, que reunió a amigos y familiares para celebrar este nuevo emprendimiento.

Jacky Babun .

La tienda First Stop Gift Shop, concebida por la conocida filántropa Jacky Babun, es una verdadera joya para quienes buscan un obsequio especial. Desde la entrada, los visitantes son recibidos por una cuidadosa selección de piezas únicas: finos accesorios que añaden un toque de elegancia, sombreros pintados a mano con diseños que reflejan la riqueza cultural, y una colección de pinturas y artesanías que cuentan sus propias historias. “Aquí encontrarán de todo para hacer un regalo ideal”, comentó Babun, visiblemente complacida con el resultado.

La ceremonia de apertura tuvo un momento emotivo cuando el padre Gustavo Fuentes, bendijo el establecimiento, deseándole prosperidad y éxito. Tras la bendición, los asistentes levantaron sus copas en un brindis que selló el optimismo por el futuro de la tienda. Entre los invitados, se encontraban los seres queridos de Jackie, quienes con sus sonrisas y buenos deseos demostraron el apoyo incondicional a su nuevo proyecto.

El evento no fue solo la inauguración de una tienda, sino la celebración de un sueño hecho realidad, y un nuevo punto de referencia para el arte y los regalos en la ciudad.