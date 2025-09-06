Desfile de las Fuerzas Vivas en San Pedro Sula conmemora 204 años de independencia

San Pedro Sula. – Con fervor y civismo, las autoridades de San Pedro Sula marcharon por la primera calle en el Desfile de las Fuerzas Vivas, celebrando el 204 aniversario de la Independencia de Honduras.

La marcha concluyó en la Plaza de las Banderas. El alcalde Roberto Contreras, acompañado por regidores, funcionarios municipales, miembros de instituciones como el Club de Leones y Club Rotaract, y cónsules de varios países, rindió homenaje a los héroes nacionales Francisco Morazán y José Cecilio del Valle. La comitiva dejó ofrendas florales en las estatuas de los próceres ubicadas en el bulevar Morazán.

El evento también contó con la participación de la Escolta de Banderas de la Policía Municipal, así como las bandas de la 105 Brigada, el Instituto José Trinidad Reyes, Vegas Drum & Bugle Corps, Acasula, el Liceo Morazánico y Cristo Rey, que llenaron de música y color el recorrido.

El alcalde Contreras destacó la importancia de rescatar los valores culturales y el civismo, fomentando el amor por la patria. “Vemos mucha participación de los niños y jóvenes honrando a nuestros próceres”, expresó.

El edil también mencionó el compromiso de la ciudad con la excelencia y el arte, añadiendo que “San Pedro Sula, una ciudad llena de oportunidades, rinde tributo, honor y homenaje al General Francisco Morazán”.

Al final de su discurso, el alcalde hizo un llamado a la acción. “Tenemos que independizarnos del desempleo y de la indiferencia que permite que las escuelas se sigan cayendo a pedazos”, aseveró.