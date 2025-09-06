La tenista hondureña Carla Rivera brilla en casa y llega a la final del Torneo ITF J30 Tegucigalpa

Tegucigalpa. — El tenis hondureño ha conseguido un logro impresionante en el ámbito internacional. La joven tenista Carla Rivera, representando a Honduras, brilló en el Torneo ITF J30 Tegucigalpa. Este evento, que atrajo a talentos de diversas partes del mundo como Italia, Chile, Brasil y Estados Unidos, se convirtió en el escenario perfecto para que la catracha demuestre su potencial.

Carla, haciendo equipo con Mildalyyn D. Aguilar de Estados Unidos, se consolidó como una de las mejores duplas del torneo, llegando a la gran final. En un emocionante partido por el título, se enfrentarán a las favoritas y cabezas de serie número uno, Sofía Mills (EE.UU.) y Allison Oliva (GUA).

La pareja de Carla y Mildalyyn comenzó con fuerza, ganando el primer set 6-1. Sin embargo, en un duelo reñido y lleno de intensidad, el partido culminó con un marcador de 6-1, 3-6 y 5-10.

Llegar a la final de un torneo de este nivel es un logro extraordinario que destaca el talento y la dedicación de Carla Rivera. Su actuación no solo es un motivo de orgullo para ella, sino también para todo el país, demostrando el potencial del tenis hondureño en la escena mundial. ¡Felicitamos a Carla por esta notable hazaña!