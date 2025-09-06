lunes, septiembre 8, 2025

Top 5

Más Noticias

“Fue una broma”: Florinda Meza se defiende tras llamar “defectos” a los hijos de Chespirito

Farandula
El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
Actriz Florinda Meza.

La actriz Florinda Meza se defendió el viernes de las duras críticas que recibió por una vieja entrevista que salió a flote en las semanas en que se emitió la primera temporada de ‘Chespirito: Sin querer queriendo‘, pues en ella llamaba “defectos” a los hijos del icónico comediante.

Durante un encuentro con la prensa, a la popular Doña Florinda se le preguntó sobre esa controversia. Sin embargo, ella alegó que se hizo en “tono de broma” y no de modo despectivo.

“Hasta hay una canción que dice: ‘Eres el hombre perfecto, solo tienes un error’. Esas cosas se dicen de broma”, afirmó Florinda Meza después de que le preguntaran al respecto. En sus palabras, dichas declaraciones se sacaron de contexto y los medios y redes sociales amplificaron la polémica para “alimentar” una narrativa sensacionalista.

Florinda Meza además dijo que “siempre” respetó la memoria de Roberto Gómez Bolaños. Al mismo tiempo, subrayó que su relación se construyo con “cariño y complicidad”, más allá de juicios externos que acompañaron su historia personal.

Pese a esto, la actriz igualmente recibió una ola de comentarios negativos en redes sociales, según el medio El Imparcial. Internautas cuestionaron su forma de expresar la frase al considerar que era descalificativa. Sin embargo, también hubo quienes le dieron el beneficio de la duda y también señalaron que sus palabras, con el paso del tiempo, se han malinterpretado.

La polémica entrevista
Y es que en la famosa entrevista, Florinda Meza aseveraba: “Roberto tenía siete defectos: seis hijos y una esposa”. En esa charla, Gómez Bolaños se le notó un poco perturbado por lo que dijo al responderle que eso no era así, pero Meza insistió en que no serían defectos si los hijos “fueran de ella”.

Meza y Gómez Bolaños nunca llegaron a tener hijos juntos y todos los descendientes del comediante fueron el fruto de su antigua relación con Graciela Fernández.

Previous article
La tenista hondureña Carla Rivera brilla en casa y llega a la final del Torneo ITF J30 Tegucigalpa
Next article
Ricardo Arjona reaparece en el US Open y revela detalles sobre su estado de salud
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

El peronismo aplasta al partido de Milei en las elecciones provinciales de Buenos Aires

Internacionales 0
Buenos Aires.- Fuerza Patria, alianza de distintos sectores de...

Boda civil de Ana Patricia Castellanos y Luis Gustavo Madrid

Destacada 0
San Pedro Sula. - En una ceremonia íntima, Ana...

Primer cumpleaños de Lía Alessandra

Destacada 0
San Pedro Sula. - Con un gran festejo en...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.