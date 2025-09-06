“Fue una broma”: Florinda Meza se defiende tras llamar “defectos” a los hijos de Chespirito

La actriz Florinda Meza se defendió el viernes de las duras críticas que recibió por una vieja entrevista que salió a flote en las semanas en que se emitió la primera temporada de ‘Chespirito: Sin querer queriendo‘, pues en ella llamaba “defectos” a los hijos del icónico comediante.

Durante un encuentro con la prensa, a la popular Doña Florinda se le preguntó sobre esa controversia. Sin embargo, ella alegó que se hizo en “tono de broma” y no de modo despectivo.

“Hasta hay una canción que dice: ‘Eres el hombre perfecto, solo tienes un error’. Esas cosas se dicen de broma”, afirmó Florinda Meza después de que le preguntaran al respecto. En sus palabras, dichas declaraciones se sacaron de contexto y los medios y redes sociales amplificaron la polémica para “alimentar” una narrativa sensacionalista.

Florinda Meza además dijo que “siempre” respetó la memoria de Roberto Gómez Bolaños. Al mismo tiempo, subrayó que su relación se construyo con “cariño y complicidad”, más allá de juicios externos que acompañaron su historia personal.

Pese a esto, la actriz igualmente recibió una ola de comentarios negativos en redes sociales, según el medio El Imparcial. Internautas cuestionaron su forma de expresar la frase al considerar que era descalificativa. Sin embargo, también hubo quienes le dieron el beneficio de la duda y también señalaron que sus palabras, con el paso del tiempo, se han malinterpretado.

La polémica entrevista

Y es que en la famosa entrevista, Florinda Meza aseveraba: “Roberto tenía siete defectos: seis hijos y una esposa”. En esa charla, Gómez Bolaños se le notó un poco perturbado por lo que dijo al responderle que eso no era así, pero Meza insistió en que no serían defectos si los hijos “fueran de ella”.

Meza y Gómez Bolaños nunca llegaron a tener hijos juntos y todos los descendientes del comediante fueron el fruto de su antigua relación con Graciela Fernández.