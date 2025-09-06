Ricardo Arjona reaparece en el US Open y revela detalles sobre su estado de salud

Desde la alfombra azul del estadio Arthur Ashe, en pleno corazón del US Open 2025, Ricardo Arjona no solo deslumbró con su presencia relajada y su saco de lino, sino que también abrió su corazón sobre los desafíos de salud que enfrentó recientemente y su renovado entusiasmo por volver a los escenarios.

El cantautor guatemalteco, ganador del Grammy y figura central de la gira Lo que el Seco no dijo, compartió en exclusiva con People en Español detalles sobre su recuperación tras una delicada operación de columna. “Me vi muy mal”, confesó, recordando los momentos de incertidumbre que marcaron el cierre de su gira anterior. Sin embargo, la cirugía fue exitosa y hoy se siente listo para enfrentar una nueva travesía musical que lo llevará a más de 160 escenarios en América y Europa.

Récord de ventas

En menos de seis horas, Arjona agotó más de 15,000 entradas para sus conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York. En Buenos Aires suma diez fechas con lleno total, y en Guatemala, su país natal, ya tiene confirmadas 23 funciones.

Arjona también habló de su afición por el deporte blanco, que practica desde hace más de dos décadas. “Juego mucho tenis. También en las giras, a veces exagero”, comentó entre risas. Incluso reveló que muchos de los miembros de su equipo son jugadores aficionados, lo que convierte cada descanso en una oportunidad para disputar un partido.

Tras su operación, el artista ha adoptado una rutina más cuidadosa para mantenerse en forma y afrontar el exigente ritmo de su gira. “Lo que estoy haciendo ahora es cuidarme un poquito más para poder empezar todas esas cosas”, afirmó con serenidad.

Lo que viene

La gira Lo que el Seco no dijo promete ser una celebración de la resiliencia, el arte y la conexión con el público. Arjona regresa no solo como músico, sino como testimonio vivo de que la pasión y la disciplina pueden vencer incluso los momentos más oscuros.

