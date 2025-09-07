sábado, septiembre 6, 2025

Top 5

Más Noticias

Alejandro Fernández pospone sus conciertos en Estados Unidos debido a la salmonelosis

Farandula
El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
Salmonelosis obliga a Alejandro Fernández a posponer su gira por Estados Unidos. / Foto Cortesía.

El reconocido cantante mexicano Alejandro Fernández, conocido como “El Potrillo”, anunció este viernes que se vio obligado a posponer dos conciertos en Estados Unidos debido a problemas de salud. La noticia generó preocupación entre sus seguidores, quienes recibieron la información directamente a través de sus historias en Instagram.

Fernández explicó que ha sido diagnosticado con salmonelosis, una infección bacteriana que afecta el sistema digestivo y suele transmitirse por alimentos o agua contaminados. “Queridos amigos de Dallas y El Paso, desgraciadamente he estado batallando con salmonelosis y, por indicación médica, debo guardar reposo total durante los próximos cuatro días”, escribió el artista de 54 años.

Las presentaciones originalmente previstas en Texas fueron reprogramadas para el 18 de octubre en Fort Worth y el 19 de octubre en El Paso. El cantante aseguró que los boletos adquiridos seguirán siendo válidos para las nuevas fechas, y agradeció el apoyo de sus fans: “Gracias por su cariño y comprensión”.

En una segunda publicación, Fernández compartió la receta médica que confirma el diagnóstico y detalla los síntomas que presentó, entre ellos deshidratación, agotamiento físico e hipertermia. El tratamiento incluye reposo absoluto y seguimiento clínico.

La salmonelosis, según el portal Mayo Clinic, es una enfermedad común que afecta el intestino y puede causar fiebre, diarrea y dolor abdominal. Aunque suele ser tratable, requiere cuidados específicos para evitar complicaciones.

Previous article
Ricardo Arjona reaparece en el US Open y revela detalles sobre su estado de salud
Next article
‘Microtelenovelas’ chinas en vertical: el fenómeno que conquista el mundo
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

‘Microtelenovelas’ chinas en vertical: el fenómeno que conquista el mundo

Internacionales 0
Pekín.- El fenómeno de las ‘microtelenovelas’ para móvil, episodios...

Ricardo Arjona reaparece en el US Open y revela detalles sobre su estado de salud

Farandula 0
Desde la alfombra azul del estadio Arthur Ashe, en...

“Fue una broma”: Florinda Meza se defiende tras llamar “defectos” a los hijos de Chespirito

Farandula 0
La actriz Florinda Meza se defendió el viernes de...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.