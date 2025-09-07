Alejandro Fernández pospone sus conciertos en Estados Unidos debido a la salmonelosis

El reconocido cantante mexicano Alejandro Fernández, conocido como “El Potrillo”, anunció este viernes que se vio obligado a posponer dos conciertos en Estados Unidos debido a problemas de salud. La noticia generó preocupación entre sus seguidores, quienes recibieron la información directamente a través de sus historias en Instagram.

Fernández explicó que ha sido diagnosticado con salmonelosis, una infección bacteriana que afecta el sistema digestivo y suele transmitirse por alimentos o agua contaminados. “Queridos amigos de Dallas y El Paso, desgraciadamente he estado batallando con salmonelosis y, por indicación médica, debo guardar reposo total durante los próximos cuatro días”, escribió el artista de 54 años.

Las presentaciones originalmente previstas en Texas fueron reprogramadas para el 18 de octubre en Fort Worth y el 19 de octubre en El Paso. El cantante aseguró que los boletos adquiridos seguirán siendo válidos para las nuevas fechas, y agradeció el apoyo de sus fans: “Gracias por su cariño y comprensión”.

En una segunda publicación, Fernández compartió la receta médica que confirma el diagnóstico y detalla los síntomas que presentó, entre ellos deshidratación, agotamiento físico e hipertermia. El tratamiento incluye reposo absoluto y seguimiento clínico.

La salmonelosis, según el portal Mayo Clinic, es una enfermedad común que afecta el intestino y puede causar fiebre, diarrea y dolor abdominal. Aunque suele ser tratable, requiere cuidados específicos para evitar complicaciones.