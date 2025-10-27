El presidente de Guatemala afirma que se busca llevar un golpe de Estado en su contra

Ciudad de Guatemala.- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, afirmó este domingo que se busca llevar a cabo un golpe de Estado en su contra por parte de un juez penal y del Ministerio Público (Fiscalía), ambos sancionados por la Unión Europea y Estados Unidos bajo señalamientos de corrupción.

Acompañado por todo su gabinete y los diputados electos por su partido, el Movimiento Semilla, el mandatario indicó en un mensaje en cadena nacional que «es hora de defender la democracia» sin «titubeos».

El mensaje del presidente tuvo lugar después de que el juez penal Fredy Orellana intentara el viernes pasado, como lo ha hecho varias veces en el pasado, suspender al partido oficial, Movimiento Semilla, y solicitar al Tribunal Supremo Electoral que anule los resultados electorales de 2023 y declare vacante el puesto de presidente.

Orellana indicó en un dictamen que el Tribunal Supremo Electoral debía suspender al partido (pese a que se encuentra suspendido en el Congreso desde 2023) y que por tanto debía declararse nula la presidencia de Arévalo de León.

Sin embargo, de acuerdo a analistas, el juez no tiene competencia al respecto y es uno de los intentos más recientes de Orellana y del Ministerio Público (Fiscalía) por intentar derribar la presidencia del actual mandatario.

Orellana y la cúpula del Ministerio Público, que comanda la fiscal general, Consuelo Porras, se encuentran sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea con el impedimento de ingresar a su territorio por señalamientos de corrupción.

Arévalo de León fue electo en 2023 con un discurso anticorrupción pese a que las encuestas lo colocaban en octavo posición y desde entonces la Fiscalía ha intentado bloquear su Gobierno de diversas manera, aunque sin éxito hasta el momento.

Con información de EFE