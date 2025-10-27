lunes, octubre 27, 2025

Top 5

Más Noticias

Cipotes Honduras lanza plataforma interactiva para garantizar la integridad informativa electoral en Honduras

CiudadPolitica
El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
"Tu Voto, Cipote": la herramienta de IA que blindará el voto informado en Honduras

Tegucigalpa. – En el marco de la firma de compromiso por la Integridad Informativa Electoral en Honduras, celebrada en la sede de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Cipotes Honduras lanza oficialmente “Tu Voto, Cipote“, una herramienta interactiva impulsada por inteligencia artificial que facilita el acceso a información confiable sobre el proceso electoral hondureño.

El evento cuenta con la participación de representantes de la Unión Europea, el Gobierno de España, el PNUD, el IAIP y UNITEC junto a miembros de la Coalición Nacional para la Integridad de la Información.

Con IA y en alianza con OACNUDH, Cipotes Honduras presenta “Tu Voto, Cipote” para facilitar el acceso a información electoral confiable.
Una herramienta para fortalecer la democracia informada

“Tu Voto, Cipote” surge como respuesta a una necesidad clara: facilitar el acceso a información confiable, objetiva y educativa sobre el proceso electoral y los candidatos que aspiran a cargos de elección popular en las próximas elecciones primarias y generales de Honduras.

El país cuenta con más de 6.5 millones de ciudadanos inscritos en el censo electoral, y según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), casi el 70% de los votantes son jóvenes menores de 40 años. Sin embargo, esta mayoría enfrenta una barrera común: la falta de información centralizada y accesible sobre las propuestas y antecedentes de los candidatos.

El chatbot está disponible en www-cipotes.org/TuVotoCipote y a través de WhatsApp (+504 3262-0414), ofreciendo una experiencia sencilla, interactiva y gratuita para todos los ciudadanos, incluso en zonas con conectividad limitada.

Cómo funciona “Tu Voto, Cipote”

El chatbot utiliza inteligencia artificial para acompañar al votante durante todo el proceso electoral, con funciones diseñadas para simplificar la búsqueda de información y promover la educación cívica.

Previous article
El presidente de Guatemala afirma que se busca llevar un golpe de Estado en su contra
Next article
Clubes Rotarios de San Pedro Sula refuerzan compromiso con la erradicación global de la Polio
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

EE.UU. UU. implementa requisito biométrico obligatorio: Extranjeros serán fotografiados al entrar y salir

Internacionales 0
Las autoridades estadounidenses tomarán fotografías de todos los extranjeros...

Clubes Rotarios de San Pedro Sula refuerzan compromiso con la erradicación global de la Polio

Ciudad 0
San Pedro Sula. – Los Clubes Rotarios de San...

El presidente de Guatemala afirma que se busca llevar un golpe de Estado en su contra

Internacionales 0
Ciudad de Guatemala.- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.