Cipotes Honduras lanza plataforma interactiva para garantizar la integridad informativa electoral en Honduras

Tegucigalpa. – En el marco de la firma de compromiso por la Integridad Informativa Electoral en Honduras, celebrada en la sede de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Cipotes Honduras lanza oficialmente “Tu Voto, Cipote“, una herramienta interactiva impulsada por inteligencia artificial que facilita el acceso a información confiable sobre el proceso electoral hondureño.

El evento cuenta con la participación de representantes de la Unión Europea, el Gobierno de España, el PNUD, el IAIP y UNITEC junto a miembros de la Coalición Nacional para la Integridad de la Información.

Con IA y en alianza con OACNUDH, Cipotes Honduras presenta “Tu Voto, Cipote” para facilitar el acceso a información electoral confiable.

Una herramienta para fortalecer la democracia informada

“Tu Voto, Cipote” surge como respuesta a una necesidad clara: facilitar el acceso a información confiable, objetiva y educativa sobre el proceso electoral y los candidatos que aspiran a cargos de elección popular en las próximas elecciones primarias y generales de Honduras.

El país cuenta con más de 6.5 millones de ciudadanos inscritos en el censo electoral, y según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), casi el 70% de los votantes son jóvenes menores de 40 años. Sin embargo, esta mayoría enfrenta una barrera común: la falta de información centralizada y accesible sobre las propuestas y antecedentes de los candidatos.

El chatbot está disponible en www-cipotes.org/TuVotoCipote y a través de WhatsApp (+504 3262-0414), ofreciendo una experiencia sencilla, interactiva y gratuita para todos los ciudadanos, incluso en zonas con conectividad limitada.

Cómo funciona “Tu Voto, Cipote”

El chatbot utiliza inteligencia artificial para acompañar al votante durante todo el proceso electoral, con funciones diseñadas para simplificar la búsqueda de información y promover la educación cívica.