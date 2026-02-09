Keir Starmer, acorralado: el escándalo Epstein pone en duda la continuidad del primer ministro británico

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, atraviesa el momento más delicado de su mandato desde que asumió el cargo hace año y medio.

En apenas diez días, una cascada de revelaciones vinculadas al caso del fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein ha desatado una gran crisis política en Londres, poniendo en duda el liderazgo del jefe del Gobierno laborista y provocando dimisiones en la cúpula de Downing Street.

En el centro de la tormenta está una decisión tomada por Starmer en 2024: el nombramiento del veterano dirigente laborista Peter Mandelson como embajador del Reino Unido en Estados Unidos. Aunque los vínculos de Mandelson con Epstein ya eran conocidos, la reciente publicación de millones de documentos por parte del Departamento de Justicia estadounidense volvió a poner bajo la lupa la relación entre ambos, con nuevos detalles que agravaron el impacto político del caso.

A las revelaciones se suman las presiones de la oposición, de sectores del propio partido de Starmer y de la opinión pública, ha situado a Starmer en una posición de extrema fragilidad. Las recientes dimisiones de su jefe de gabinete y de su director de comunicaciones, así como encuestas que reflejan un fuerte rechazo ciudadano, complican el escenario de Westminster, en medio de la mayor crisis del actual Gobierno.

El origen de la crisis

La polémica se desató tras la difusión de nuevos correos electrónicos y documentos relacionados con Jeffrey Epstein, el financiero estadounidense condenado por delitos sexuales que murió en prisión en 2019. Entre ese material, según la información publicada por el Departamento de Estado de EE. UU., quedaron al descubierto la cercanía personal entre Epstein y Peter Mandelson, una figura histórica del Partido Laborista y colaborador clave de gobiernos anteriores.

Starmer había nombrado a Mandelson embajador en Washington en 2024, pese a que ya se conocía que el exministro mantenía una relación con Epstein, incluso después de que este fuera condenado en 2008 por delitos sexuales contra una menor.

En septiembre de 2025, tras la publicación de una primera tanda de correos electrónicos que confirmaban esa amistad prolongada, el primer ministro decidió destituir a Mandelson del cargo.

Sin embargo, las revelaciones más recientes fueron aún más graves. Los correos electrónicos difundidos esta semana indican que Mandelson habría compartido información gubernamental sensible, potencialmente capaz de influir en los mercados, con Epstein en 2009, cuando era miembro del Gabinete laborista durante el gobierno de Gordon Brown.

En momentos en que crecen las presiones contra Starmer para que renuncie, una exigencia como forma de protesta por su decisión, el premier compareció el pasado 5 de febrero ante el Parlamento, donde señaló que, si bien conocía de la amistad entre Epstein y Mandelson, no sabía del alcance de esa relación.

Con información de EFE