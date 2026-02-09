Vuelco electoral en Luisiana: los demócratas conquistan el estado que Trump arrasó en las presidenciales

En una señal de alerta para el Partido Republicano del presidente Donald Trump, la demócrata Chasity Martínez, ganó con amplia ventaja una elección especial en el 60° Distrito de la Cámara de Representantes del Estado de Luisiana, un territorio que los republicanos habían conquistado por 13 puntos en las presidenciales de 2024.

En los comicios realizados el sábado por la noche, Martínez obtuvo el 62% de los votos frente al 38% del republicano Brad Daigle, según los resultados completos pero aún no oficiales publicados por la Secretaría de Estado. La diferencia fue de unos 23 puntos, lo que implica un giro de 36 puntos respecto del desempeño del Partido Republicano en el distrito entre esta elección y la anterior.

La elección especial se convocó tras la renuncia del anterior representante del distrito, el demócrata Chad Brown, quien en noviembre de 2025 dejó su banca para asumir como comisionado estatal de la Oficina de Control de Alcohol y Tabaco.

¿Qué implica este triunfo?



Aunque la victoria de Martínez no implica un cambio de partido, ya que los demócratas retenían la banca, el resultado tuvo impacto político: medios locales señalaron que los republicanos veían la elección como una oportunidad clave para recuperarla, en un distrito que Trump había ganado en tres ocasiones.

El distrito había respaldado históricamente a candidatos demócratas en las elecciones estatales y locales, pero en los últimos años se había inclinado con claridad hacia el Partido Republicano en los comicios federales.

El Comité de Campaña Legislativa Demócrata, el brazo electoral de los legisladores estatales del partido, celebró el resultado en un comunicado difundido el sábado por la noche, en el que afirmó que los republicanos “desperdiciaron su primera oportunidad de dar vuelta una banca en una elección que tenían prácticamente ganada”.

En la misma línea, la cuenta del Partido Demócrata en Luisiana publicó un mensaje en la red social X para felicitar a Martínez y subrayó: “Aunque fue superada en gasto de campaña por una proporción de tres a uno, igual ganó. Esto es lo que pasa cuando los demócratas se movilizan y se organizan”.

Su triunfo se produce pocos días después de la elección especial para el Senado estatal de Texas en el distrito 9, en la que el demócrata Taylor Rehmet dio vuelta una banca en el condado más republicano del país, que el Partido Republicano controlaba desde hacía más de 40 años. En ese distrito, Trump había ganado por 17 puntos en 2024, pero Rehmet se impuso ahora por 14.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, los demócratas recuperaron ocho distritos que estaban en manos republicanas a través de elecciones especiales y sumaron además 18 bancas en Nueva Jersey y Virginia en los comicios regulares de noviembre pasado, según CBS News. Hasta el momento, los republicanos no lograron revertir ninguna.

