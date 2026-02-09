Por falta de combustible, Cuba avisa que no podrá abastecer aviones dentro de 24 horas

El gobierno de Cuba notificó a las aerolíneas internacionales que funcionan en el país que desde el lunes no habrá gasolina para la aviación por los fuertes bloqueos de Estados Unidos, un golpe severo para la industria turística. La crisis de energía cubana también provocó apagones en el 59% del territorio este domingo. Por su parte, aunque insuficiente, México volvió a enviar ayuda humanitaria.

Este domingo 8 de febrero, Cuba emitió una alerta que refleja el duro contexto en el que opera desde que Estados Unidos acentuó sus bloqueos petroleros: desde el lunes no habrá combustible destinado a la aviación.

Esta noticia –anunciada por el gobierno a través del mensaje oficial Notam para aviadores– afectará a aerolíneas internacionales que funcionan en la isla, principalmente estadounidenses, panameñas, mexicanas y españolas. Las compañías no se expresaron sobre cómo van a afrontar la situación. La orden, en principio, rige desde el 10 de febrero hasta el 11 de marzo.

El desabastecimiento podría provocar que se generen alteraciones en rutas, disponibilidad, horarios y frecuencias. Gran parte de las rutas son a Florida, Estados Unidos, España, México, Panamá y tiene vuelos diarios a Bogotá, Santo Domingo y Caracas.

Sin embargo, esta situación tiene antecedentes en Cuba en los últimos meses e incluso en la década de los 90. En esas ocasiones, las aerolíneas debieron acomodar sus vuelos con una parada extra en México o República Dominicana para cargar.

El pasado 29 de enero, el presidente de Estados Unidos firmó una orden presidencial que amenazaba con nuevos aranceles a los países que le provean petróleo a Cuba.

Donald Trump ha advertido que el gobierno cubano podría caer y lo instó a negociar “antes de que sea demasiado tarde” para alcanzar acuerdos.

El gobierno cubano lanzó esta semana un plan de emergencia para subsistir sin importar crudo que incluía una disminución en los horarios de hospitales, oficinas del Estado, cerrar hoteles y cortar la venta de diésel.

Cuba es incapaz de satisfacer más del 30% de la demanda con producción propia. Para el resto recurre a importaciones desde Venezuela, Rusia y México.

Este domingo el 59% de la isla estuvo bajo apagones simultáneos. Sucedió en la hora de mayor consumo, según la compañía estatal Unión Eléctrica.

La crisis energética está en un momento delicado, con tasas que han llegado a superar el 60% del territorio sin electricidad. El pasado miércoles se reportó un colapso parcial que alcanzó a 3,4 millones de personas en cuatro provincias orientales de Cuba.

Por otro lado, el Gobierno de México informó que envió más de 814 toneladas de víveres como un gesto de “solidaridad y ayuda humanitaria”.

“Por conducto de la Armada de México, se envía ayuda humanitaria a la República de Cuba, a través de los Buques de Apoyo Logístico Papaloapan e Isla Holbox”, indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado.

El país norteamericano está en conversaciones para poder retomar los envíos de petróleo y evitar las sanciones anunciadas por Estados Unidos.

Los barcos con ayuda, que demorarán cuatro días en llegar, transportan alimentos de primera necesidad, artículos de higiene personal y leche en polvo.

La SRE subrayó que mantienen “viva” la tradición solidaria de México con los demás países de América Latina.

Con información de EFE