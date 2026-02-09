lunes, febrero 9, 2026

Venezuela: Juan Pablo Guanipa es detenido nuevamente pocas horas después de su liberación

Internacionales
El exdiputado Juan Pablo Guanipa habla tras ser excarcelado este domingo, en los alrededores de El Helicoide en Caracas (Venezuela). / Foto EFE

La Fiscalía de Venezuela informó este lunes de que ha revocado la excarcelación del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, cuya detención, pocas horas después de haber salido de prisión, había sido denunciada por otros opositores, entre ellos por la Nobel de la Paz, Maria Corina Machado.

La Fiscalía aseguró que solicitó ante un tribunal revocar «la medida cautelar (excarcelación) acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa» por, supuestamente, «haberse verificado el incumplimiento de las condiciones» impuestas por las autoridades judiciales.

Por su parte, Ramón Guanipa, hijo del exdiputado antichavista, denunció que desconoce el paradero de su padre luego de que «hombres no identificados» se lo llevaran la noche del domingo.

En un comunicado, el Ministerio Público venezolano advirtió de que «las medidas cautelares acordadas por los tribunales están condicionadas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas» y subrayó que ha solicitado que Guanipa pase «a un régimen de detención domiciliaria».

La líder opositora María Corina Machado, había denunciado en la medianoche del lunes que «hombres fuertemente armados» se había llevado a Guanipa, quien había salido de prisión horas antes, tras permanecer detenido desde mayo de 2025.

«Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata», manifestó Machado en su cuenta de X.

Por su parte, el hijo del opositor Ramón Guanipa había indicado que un grupo de «aproximadamente 10 personas no identificadas» interceptó y «secuestró» a su padre. 

Guanipa había sido excarcelado en la tarde del domingo junto a otro grupo de opositores cercanos a Machado. Tras esto, el opositor encabezó junto a otros activistas políticos una caravana de motocicletas y automóviles que se dirigieron a varias cárceles para apoyar a los familiares de presos políticos y pedir su liberación.

Con información de EFE

Con un show inolvidable, Bad Bunny se roba el Super Bowl ganado por Seattle
Por falta de combustible, Cuba avisa que no podrá abastecer aviones dentro de 24 horas
