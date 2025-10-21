La Corte Constitucional ordena a Petro pedir perdón a las periodistas por llamarlas «muñecas de la mafia»

Bogotá.- La Corte Constitucional de Colombia ordenó al presidente, Gustavo Petro, pedir disculpas públicas, en un plazo de cinco días, a las mujeres periodistas por haberse referido a ellas como «las muñecas de la mafia» en un acto celebrado en 2024.

Según precisó el tribunal en un comunicado, fechado el 16 de octubre y difundido este lunes, el pronunciamiento de Petro «deberá hacerse en el mismo formato en el que se expresaron las afirmaciones estigmatizantes», es decir, «por medio de una alocución presidencial» dirigida únicamente a ese objetivo.

Con esta decisión, la Corte Constitucional revocó las sentencias anteriores del Consejo de Estado que habían rechazado las acciones de tutela presentadas por varias mujeres periodistas y concedió «el amparo de los derechos fundamentales de las accionantes a vivir una vida libre de violencias y a la no discriminación».

Además de las disculpas públicas, el tribunal también ordenó a Petro abstenerse de emitir mensajes públicos que puedan atentar contra los derechos a la no discriminación y a una vida libre de violencia de género.

Petro dijo que «las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y criminalización del derecho genuino a protestar» durante la ceremonia de posesión de la defensora del pueblo, Iris Marín, el 30 de agosto de 2024.

Diversos medios de comunicación, periodistas y organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que entre 2023 y 2024 registró 171 casos de agresiones contra mujeres periodistas, 43 de ellas amenazadas, rechazaron las declaraciones.

Con información de EFE