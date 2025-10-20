UCENM impulsa la lectura con la jornada “Dona un libro y cambia una mente”

San Pedro Sula. – La Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM) celebró este lunes una exitosa jornada de solidaridad y fomento a la lectura con la actividad “Dona un libro y cambia una mente“. El evento, realizado en el Auditorio #2 del campus San Pedro Sula, tuvo como objetivo enriquecer la biblioteca universitaria.

Jorge Coto, Miriam de Rivera, Roldán Suazo, Ana María Alemán y Armando García.

Estudiantes, docentes e invitados especiales se unieron a la causa, aportando valiosos ejemplares que impactarán positivamente la formación de muchos jóvenes.

Ana María Alemán, poeta.

Jorge Coto, poeta.

Armando García, escritor.

La jornada fue realizada con la participación de escritores destacados y una lectora invitada. Los autores Ana María Alemán, Armando García y Jorge Alberto Coto compartieron sus conocimientos y vivencias, motivando a los universitarios a abrazar la lectura como una herramienta esencial para la sabiduría y la ampliación del horizonte del conocimiento. La lectora invitada fue Miriam Rivera.

Autoridades académicas y docentes de la UCENM junto a los escritores invitados a la jornada “Dona un libro y cambia una mente”.

Cada libro donado en esta iniciativa representa una puerta abierta al saber y al crecimiento personal para la comunidad UCENM.

Jorge Coto, Miriam de Rivera, Ana María Alemán, Patricia Zambrano y Aramando García.