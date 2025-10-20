UCENM impulsa la lectura con la jornada “Dona un libro y cambia una mente”

San Pedro Sula. – La Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM) celebró este lunes una exitosa jornada de solidaridad y fomento a la lectura con la actividad “Dona un libro y cambia una mente“. El evento, realizado en el Auditorio #2 del campus San Pedro Sula, tuvo como objetivo enriquecer la biblioteca universitaria.
Estudiantes, docentes e invitados especiales se unieron a la causa, aportando valiosos ejemplares que impactarán positivamente la formación de muchos jóvenes.
La jornada fue realizada con la participación de escritores destacados y una lectora invitada. Los autores Ana María Alemán, Armando García y Jorge Alberto Coto compartieron sus conocimientos y vivencias, motivando a los universitarios a abrazar la lectura como una herramienta esencial para la sabiduría y la ampliación del horizonte del conocimiento. La lectora invitada fue Miriam Rivera.
Cada libro donado en esta iniciativa representa una puerta abierta al saber y al crecimiento personal para la comunidad UCENM.