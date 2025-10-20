lunes, octubre 20, 2025

Top 5

Más Noticias

UCENM impulsa la lectura con la jornada “Dona un libro y cambia una mente”

DestacadaFarah la RevistaArte y Cultura
El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
Miriam de Rivera, Jorge Coto, Armando García y Ana María Alemán, invitados espciales a la jornada "Dona un libro y cambia una mente". / Fotos El Diario HN

San Pedro Sula. –  La Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM) celebró este lunes una exitosa jornada de solidaridad y fomento a la lectura con la actividad “Dona un libro y cambia una mente“. El evento, realizado en el Auditorio #2 del campus San Pedro Sula, tuvo como objetivo enriquecer la biblioteca universitaria.

Jorge Coto, Miriam de Rivera, Roldán Suazo, Ana María Alemán y Armando García.

Estudiantes, docentes e invitados especiales se unieron a la causa, aportando valiosos ejemplares que impactarán positivamente la formación de muchos jóvenes.

Ana María Alemán, poeta.
Jorge Coto, poeta.
Armando García, escritor.

La jornada fue realizada con la participación de escritores destacados y una lectora invitada. Los autores Ana María Alemán, Armando García y Jorge Alberto Coto compartieron sus conocimientos y vivencias, motivando a los universitarios a abrazar la lectura como una herramienta esencial para la sabiduría y la ampliación del horizonte del conocimiento. La lectora invitada fue Miriam Rivera.

Autoridades académicas y docentes de la UCENM junto a los escritores invitados a la jornada “Dona un libro y cambia una mente”.

Cada libro donado en esta iniciativa representa una puerta abierta al saber y al crecimiento personal para la comunidad UCENM.

Jorge Coto, Miriam de Rivera, Ana María Alemán, Patricia Zambrano y Aramando García.
Vice Rector de UCENM, MSc. Faustino Cerrato.

Previous article
Las lluvias en Honduras dejan 16 muertos y 34.073 afectados desde finales de septiembre
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

Las lluvias en Honduras dejan 16 muertos y 34.073 afectados desde finales de septiembre

Ciudad 0
Tegucigalpa.- El número de personas muertas por las lluvias...

El centrista Rodrigo Paz gana la segunda vuelta y es el nuevo Presidente de Bolivia

Internacionales 0
La Paz.- El senador opositor centrista Rodrigo Paz Pereira...

La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Yojoa inaugura su primer “Bazar del Sábado”

Ciudad 0
Santa Cruz de Yojoa. — La Cámara de Comercio...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.