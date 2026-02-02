domingo, febrero 1, 2026

Laura Fernández se alza con la presidencia de Costa Rica en primera vuelta

Internacionales
Laura Fernández es la nueva presidenta electa de Costa Rica. / Foto EFE

San José.- La candidata del derechista Partido Pueblo Soberano, la oficialista Laura Fernández, se convirtió este domingo en la ganadora de las elecciones presidenciales de Costa Rica en primera ronda, en la que registró un apoyo del 49,61 % tras escrutadas el 69,4 % de las mesas.

«Hemos sido atentos a cada detalle para garantizarles una vez más la pureza del sufragio (..) Agradecemos por unas elecciones ejemplares, libres y auténticas, que una vez más honran la más noble tradición costarricense», afirmó la presidenta del TSE, Eugenia Zamora.

La magistrada solicitó «respetar el veredicto de las urnas sin renunciar a la crítica democracia y vigilancia de los gobernantes», e hizo un llamado a la «responsabilidad para frenar la escalada de insultos», que no acerca al país en la búsqueda de soluciones para luchar contra la «pobreza, la ignorancia y la criminalidad».

Fernández, quien fue ministra de la Presidencia y de Planificación del actual Gobierno de Chaves, se ha proclamado como «heredera» del presidente Rodrigo Chaves y responsable de darle continuidad a sus iniciativas.

Para ganar en primera ronda, un candidato debe obtener al menos 40 % de los votos válidos. Si ninguno llega a ese porcentaje, será necesaria una segunda ronda el próximo 5 de abril.

En total 3,7 millones de costarricenses estuvieron habilitados para votar en las 7.154 juntas receptoras de votos ubicadas, en su mayoría, en centros educativos públicos de todo el país, además de mesas de votación en las cárceles para 10.730 reclusos; en hogares de ancianos y 49 consulados en 42 países.

Con información de EFE

Grammy 2026: El despliegue de moda y talento que marca tendencia
