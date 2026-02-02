Elvia Rojas celebra sus 50 años con una espectacular noche de vallenato

San Pedro Sula. — En una noche donde los buenos deseos y la alegría fueron los invitados de honor, la especial dama Elvia Isabel Rojas-Perdomo celebró su 50 aniversario natal rodeada del afecto de su círculo social más cercano.

Elvia Rojas-Perdomo junto a su esposo, Alejandro Perdomo, quien cuidó cada detalle de la amena recepción.

El Salón Jordán del Club Hondureño Árabe fue el escenario elegido para este importante festejo, el cual fue organizado con cariño por su esposo, el caballero Alejandro Perdomo. La estancia lució una decoración bajo una estética contemporánea en tonos nude y negro, donde las rosas naturales aportaron un toque de romanticismo y distinción a la atmósfera.

Zulema, Elvia y Carmen Rojas.

La festejada, quien cautivó a los presentes con un atuendo de gala que resaltaba su belleza, recibió a familiares y amistades que se dieron cita para brindar por su vida. La velada se transformó en una verdadera fiesta cuando, para sorpresa de Elvia y los asistentes, irrumpió en el escenario una orquesta colombiana de vallenato.

Ritmo colombiano: El Rey del Vallenato, Beto Jamaica, sorprendió a la cumpleañera con una presentación inolvidable.

La música estuvo encabezada por el reconocido Beto Jamaica, “Rey del Vallenato”, quien con las notas de su acordeón puso el toque rítmico a la noche, convirtiendo la celebración en un encuentro inolvidable y lleno de energía.

Elvia Rojas con su tarta de Cumpleaños.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió al llegar la medianoche. Los selectos invitados se congregaron alrededor del pastel de celebración para entonar el tradicional “Feliz Cumpleaños”. Entre abrazos, muestras de cariño y deseos de abundantes bendiciones, Elvia agradeció a los presentes por compartir con ella una fecha tan significativa en su calendario personal.

Dilcia Serrano, Elvia Rojas y Dilcia Vélez.

La recepción se prolongó hasta las primeras horas de la madrugada, dejando en la memoria de los asistentes una velada marcada por la excelente gastronomía, la buena música y, sobre todo, el inmenso cariño hacia la cumpleañera.

Lidia de García, Elvia Rojas e Isela Santos.

Víctor y Silvia Perelló.

Michael Hedman, Ian Fiallos, Alejandro Perdomo y Cristian Díaz.

Astrid Melara y Daniel Hedman.

Cindy Guerra y Alejandro Rodríguez.

Eduardo e Isis Lontero.

Gilberto Perdomo y Angélica Castillo.

Alexander Martínez y Victoria Rodríguez.

Lidia Salinas y Raúl Chávez.

Any e Ismael Dubón.

Erika Delcid y Darwin Perdomo.

Diana Escobar, Jonathan Perdomo y Helen Hernández.

Raquel Díaz, Zulema Rojas, Elvia Rojas-Perdomo, Carmen Rojas y Valeria Fiallos.