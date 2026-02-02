JCI Merendón juramenta su Junta Directiva 2026 bajo una visión de liderazgo

La JCI Merendón juramentó a su nueva directiva 2026 presidida por el Abogado Gecil Urraco. Una noche de gala, premios a la excelencia y el debut del lema internacional Lead-Connect-Evolve.

San Pedro Sula. — En una ceremonia marcada por el entusiasmo y el compromiso cívico, la JCI Merendón celebró el pasado sábado 31 de enero su solemne traspaso de mando y la entrega de premios a la excelencia. El evento, considerado el más relevante del calendario anual de la organización, marcó el inicio de una nueva etapa de gestión bajo el liderazgo joven en la capital industrial.

Liderazgo en continuidad: Carlos Sandoval, en su calidad de presidente saliente, junto a Gecil Urraco, presidente entrante de JCI Merendón para el ciclo 2026-2027.

La junta directiva para el periodo 2026 fue oficialmente juramentada, asumiendo el reto de guiar los destinos de la organización bajo los lineamientos internacionales de la JCI. La nueva gestión está presidida por el Abogado Gecil Urraco, quien aporta una sólida trayectoria de seis años dentro del movimiento.

El abogado Gecil Urraco, asumió la presidencia de JCI Merendón para el periodo 2026-2027.

El equipo de trabajo que respaldará la gestión de Urraco está compuesto por profesionales comprometidos: Fabiola Bonilla en la secretaría, Christian López como tesorero y Carlos Sandoval en la asesoría legal. Asimismo, las vicepresidencias serán ejercidas por Ashley Perdomo, Cristina Bonilla, Edgar Martínez y Katherine A. Ramos.

Luis Leiva, José Carrasco y Edgar Martínez.

La velada no solo fue el escenario para el relevo de autoridades, sino también para exaltar el desempeño de sus miembros. El Jr. Christian López se alzó como una de las figuras destacadas de la noche, recibiendo los galardones de Junior de Calidad y Mejor Directivo. Asimismo, se entregó el Mérito por Afiliación a Luis Leiva, mientras que el prestigioso Premio Pesco fue compartido por Gecil Urraco y Christian López.

Derek Kawas y Ashley Perdomo.

La organización también extendió su gratitud a los pilares que hicieron posible su impacto social en 2025. Se entregaron Reconocimientos Presidenciales a aliados estratégicos como: Empresa LTH y Clínica Reinicia, La Municipalidad de San Pedro Sula, One Pro – Danilo Guillén y el Tenor René López.

Igualmente, a medios de comunicación, por su invaluable labor en la difusión de proyectos de contribución social.

Alianza con los medios: Samuel Romero, director de El Diario HN y Farah La Revista, recibe una placa de reconocimiento de manos de Gecil Urraco, presidente de JCI Merendón, por su constante respaldo a la gestión institucional.

El evento trascendió las fronteras locales, contando con la presencia de delegaciones de El Progreso, La Ceiba, Tegucigalpa y Comayagüela, además de Senadores JCI y miembros de la Junta Directiva Nacional. La parte artística fue magistralmente dirigida por el Tenor René López, quien conmovió a la audiencia con piezas icónicas como “Por ti Volaré”, “O’ sole mío” y “My heart will go on”.

Manuel Cárcamo, Andrea Paz Christian Reyes.

El relevo generacional de este 2026 no solo representa un cambio de nombres, sino una evolución en la estrategia para generar impacto. JCI Merendón inicia así un año de innovación y servicio, fiel a su lema de ‘Desarrollar líderes para un mundo cambiante‘ y decidida a dejar un legado imborrable en la sociedad sampedrana.

Andrea Perdomo y Fernando Alvarado.

Caleb Mondragón, José Gamero, Shantal Bush y Taylor Jurado.

Cesia Zavala y Gecil Urraco.

Ibrán Rodríguez y José Castillo.

Galina Piñeira, Esteffany Centeno y Esmeralda Alfaro.

Juliette Martínez y Jimy Villeda.

Melissa y Enrique Alvarado.

Cristhian Reyes, Lilian y Marvin García.

Elmer Travanino, Fabioa Bonilla, Cristina Bonilla y Luis Leiva.

Alfonso Godoy, Jessica Arguello, Jennifer Arguello y Roberto Milla.

Ashley Perdomo y Melania Puerto.

Ibrán Rodríguez, Josseline Doubleday y Ronald Vaquedano.

Humberto Urraco, Doris Galindo, Gecil Urraco, Nasty Cerezo y Lester Urraco.