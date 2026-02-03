Diunsa anuncia nuevas inversiones en Honduras

Con dos nuevas sucursales de gran formato en San Pedro Sula y Choluteca, la cadena de tiendas por departamento se expande.

San Pedro Sula. – Diunsa ha dado a conocer que invertirá más de 1,300 millones de lempiras en el primer semestre del año, con la apertura de dos nuevas tiendas de gran formato, en San Pedro Sula y Choluteca.

La cuarta tienda Diunsa en San Pedro Sula, en la antigua ubicación del Supermercado Junior en el barrio Suyapa, es una inversión de más de 600 millones de lempiras, que generará cerca de cien nuevos empleos directos, con un impacto estimado de 400 empleos indirectos.

En Choluteca, Diunsa invertirá 700 millones de lempiras, que significa la apertura de 125 empleos directos y 500 empleos indirectos, además de aquellos que genere la etapa de construcción.

Estas inversiones son parte del plan de expansión de la cadena de tiendas por departamento más importante de Honduras, con el objetivo de consolidar su posición de liderazgo en el país.

El anuncio de las nuevas inversiones se lleva a cabo en un momento muy importante en la historia de Diunsa, que este año cumplirá su 50 aniversario.

Mario Roberto Faraj, presidente ejecutivo de Diunsa, expresó que “el desarrollo de nuestro plan de expansión es firme, con más tiendas y formatos, en nuevas localidades. Creemos en Honduras y en nuestra gente, por eso estamos invirtiendo en el país, generando empleo y contribuyendo al bienestar de las familias hondureñas”.

La apertura de las nuevas tiendas de gran formato representará una fuente de empleo para más de 225 familias hondureñas de forma directa.

Sobre los proyectos

Ambos proyectos contarán con todas las facilidades que ofrece Diunsa, con la más grande variedad de productos de las mejores marcas, los mejores precios y el mejor ambiente de compras.

El diseño de las tiendas Diunsa contempla lo más reciente en tendencias para la construcción comercial, así como la eficiencia energética, la utilización de sistemas de aire acondicionado de alta eficiencia, iluminación LED y energía solar.

Sobre la primera tienda Diunsa en la zona sur de Honduras, Faraj expresó: “Nos llena de entusiasmo llegar a Choluteca, una ciudad caracterizada por su dinamismo económico, que ha estado solicitando la apertura de una tienda Diunsa. Nuestra propuesta es innovadora, a la altura de lo que merece una de las zonas más importantes del país”.

Bienestar para las familias

La cadena de tiendas por departamento más grande en Honduras se fortalece no solamente ampliando su presencia en el mercado nacional, sino también con una mayor inversión social y el compromiso de continuar desarrollando su estrategia de responsabilidad social empresarial (RSE) y sostenibilidad.

En ese sentido, la presencia de Diunsa tiene un impacto positivo en las comunidades donde se encuentra, tanto a través de la acción directa de la empresa, con empleo e inversión social, como de su equipo de voluntariado.

Diunsa es reconocida desde hace 14 años con el Sello Empresa Socialmente Responsable (ESR) que otorga la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE) además, cuenta con la certificación Great Place to Work (GPTW) como uno de los Mejores Lugares para Trabajar en Honduras y uno de los Mejores Logares para Trabajar para Mujeres.