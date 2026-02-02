Grammy 2026: El despliegue de moda y talento que marca tendencia

Las figuras más influyentes de la industria musical se reúnen en el Crypto.com Arena para celebrar la 68.ª edición de los Premios Grammy. Más allá de los galardones, la alfombra roja vuelve a ser el foco de atención, sirviendo de vitrina para las creaciones de los diseñadores más prestigiosos del mundo. Descubre los aciertos, las sorpresas y las tendencias globales de las celebridades en esta cobertura exclusiva de los Grammy 2026.

Bad Bunny

El paso de Bad Bunny por la alfombra roja luce un tuxedo impecable, además muy elegante al elegir un prendedor de flor. Es un ejemplo de que los chicos modernos pueden optar por una opción minimalista y clásica.

Nicki Nicole

Nicki Nicole eligió un vestido largo en tono nude, confeccionado en gasa translúcida. El diseño incluía un corsé estructurado de cintura marcada y bustier con aplicaciones de flores en relieve. La falda, completamente transparente.

Justin y Hailey Bieber

Justin Bieber se inclinó por un traje negro oversize, con saco de hombros anchos y pantalón amplio, acompañado de una camiseta básica negra. Hailey Bieber lució un vestido largo negro ajustado, de escote palabra de honor y silueta estilizada, con un pequeño aplique circular metálico en el centro del busto.

Miley Cyrus y Maxx Morando

Sobre Miley Cyrus y Maxx Morando, lucen un look muy rocker elegante, con histrionismo setentoso. Hay una clásica leather jacket con cierres y ajustada en la cintura que acompaña con camisa impecablemente blanca de puños y cuello. Pantalón negro clásico y así finalizó su look. Maxx la acompaña con gafas, pantalón clásico y t-shirt total black.

Lady Gaga

Lady Gaga siempre fiel a su estilo. La silueta increíble, las caderas exageradas, el maxicuello, la falda sirena gigante, una propuestas maximalistas.

Karol G

Karol G llevó un vestido largo en tono celeste con transparencias, confeccionado en tul y encaje de motivos florales. El diseño era ajustado al cuerpo y de corte sirena, con escote recto y tirantes caídos que dejaban los hombros al descubierto. Presentaba una abertura lateral en la pollera, aportando movimiento y mostrando una pierna.

PinkPantheress

PinkPantheress vistió un vestido largo de tela translúcida con estampado abstracto en tonos rojos, beige, marrón y detalles en gris y blanco. El diseño tuvo hombros descubiertos y mangas largas sueltas que caían hacia los brazos.

Billie Eilish

Billie Eilish lució un look particular que le queda súper a su personaje. Está bien pensado.

J Balvin

J Balvin arribó con un esmoquin negro de corte clásico, con solapas satinadas, camisa blanca y corbatín negro. Combinó el conjunto con zapatos de charol negros. Como accesorio eligió un reloj dorado y un anillo dorado.

John Legend y Chrissy Teigen

Chrissy Teigen eligió un vestido strapless en tono rosa empolvado, con aplicaciones de bordados en color burdeos y detalles de pedrería. El diseño incluyó un corpiño ajustado y una falda asimétrica con capas superpuestas, que dejó una abertura en la pierna izquierda. Complementó el look con pendientes colgantes y el cabello recogido en un peinado suelto, con raya al medio. John Legend llegó con un traje clásico azul oscuro de dos piezas, con solapa de pico, camisa blanca y corbata negra.

Chappell Roan

La elección de Chappell Roan fue una prenda fluida de gasa translúcida en tono burdeos, con escote pronunciado y mangas largas.

Tyla

Tyla unn diseño de líneas puras y simple con importantes toques de glamour en los detalles de moda, como el bordado caramelo y la cascada de ramilletes de plumas al tono en color nude. Vestido al cuerpo, sofisticado e impactante al desfilarlo, con un maquillaje acorde y peinado fresco para quitarle solemnidad sin dejar de estar perfecta.

Sabrina Carpenter

Fiel representante de un estilo americano y joven, Sabrina Carpenter elige un vestido íntegramente bordado firmado por la casa Valentino. Un vestido tradicional, bien hecho y un poco cliché.

Zara Larsson

Zara Larsson luce un diseño dorado. Top y falda para lucir su esbelta figura, con estilismo básico y descontracturado en maquillaje y peinado.

Slash y Meegan Hodges

Slash recurrió a un conjunto de inspiración rockera formado por una chaqueta de cuero negra con textura y pantalón de cuero a juego. Completó su look con botas negras de suela gruesa, gafas de sol espejadas, un sombrero de copa alto y varios accesorios metálicos, como pulseras, anillos y cadenas. Meegan Hodges seleccionó un traje negro de dos piezas con aplicaciones de brillo en todo el conjunto. El pantalón recto y el saco presentaron un acabado elegante y discreto.

Elaine Kelly

Elaine Kelly eligió un conjunto de inspiración moderna compuesto por un mono color gris claro acompañado de una sobrefalda larga en tono plateado, con textura satinada y caída amplia.

Sharon Osbourne

El negro siempre queda bien, Sharon Osbourne lució un diseño clásico.

Davis Burleson

El presentador Davis Burleson posó con un traje negro clásico de dos piezas, compuesto por saco y pantalón recto, acompañado de un chaleco negro.

Reba McEntire y Rex Linn

Reba McEntire con su eterno look de chaqueta, botas y ‘pants’, al igual que peinado pelirrojo y un maquillaje increíble. Optan por un outfit de alto pret a porter, cómodo, abrigado, con algo de leve bordado en los puños y terminaciones en la chaqueta perlado y plata que lleva ella. Rex Linn con un clásico traje casual que acompaña con pañoleta para distinguir su outfit.

Gloria Estefan

El look de Gloria Estefan, muestra que Hay un estilista detrás que asesora bien y sabe elegir los puntos fuertes.

Tallia Storm

La artista Tallia Storm se inclinó por un vestido largo ajustado con estampado de ilustraciones tipo cómic en colores vivos como amarillo, rojo, negro y blanco. El diseño incluyó mangas extralargas con aberturas que se extendieron hacia los lados, terminadas en bordes decorados con plumas negras.

FKA twigs

FKA twigs luce una propuesta: Pelo, make up y outfit son coincidentes. Hay una comunicación visual muy contundente.

Angelique Kidjo

Sobre la elección de Angelique Kidjo, luce traje sastre que lace lucir femenina, con entalle en la cintura, solapa grande, saco cruzado. El complemento con camisa y corbata me parece perfecto y el color ni hablar”.

Heidi Klum

Heidi Klum deslumbró con un vestido ajustado de vinilo en tono nude, de largo midi y acabado brillante.

Coco Jones

Coco Jones, luce un look corto en tono nude.

Benson Boone

Benson Boone pasó por la aflombra roja con un conjunto negro de saco y pantalón de terciopelo, combinado con una camisa translúcida y accesorios discretos. Un estilismo fresco, joven.

Jeff Goldblum y Emilie Livingston

Jeff Goldblum vistió un esmoquin negro clásico con solapa satinada, camisa blanca abotonada, moño negro y bufanda negra de flecos. Además llevó zapatos negros con detalle metálico dorado en la parte superior. Su esposa Emilie Livingston posó con un vestido largo lila con transparencias, mangas y parte superior cubiertas de pedrería plateada y detalles de encaje verde. El vestido llevaba un escote profundo, lazo grande al frente y pollera vaporosa asimétrica.

Katseye

Las seis integrantes de Katseyellevaron vestidos largos en tonos blancos y plateados, con transparencias y encaje. Algunos vestidos presentan aberturas laterales y detalles de pedrería, mientras otros combinan polleras largas con tops tipo bustier o crop top. Todas usaron joyería plateada y peinados sueltos con ondas o liso.

María Zardoya

María Zardoya posó con un vestido largo de color negro con efecto semitransparente y corte sirena, con una amplia cola. El diseño incluyó encaje negro en la parte superior, desde el cuello hasta los brazos, formando mangas largas ajustadas y guantes integrados. El busto presentó aplicaciones plateadas metálicas en forma de figura abstracta. Además, tenía detalles de pequeños brillos dispersos sobre la tela.

Pharrell Williams

Pharrell Williams se presentó con un saco de terciopelo en tono rosa claro, con solapas anchas y camisa blanca abierta en el cuello. Combinó el look con un collar de esferas plateadas, aros brillantes y anteojos de sol de montura marrón.

Feid

Feid impactó con una camisa de cuero negra de corte recto, combinada con corbata negra con caracteres en color blanco. Usó pantalón gris de vestir, cinturón negro y una gorra negra de ala blanda. Completó el look con anteojos de sol pequeños y una parrilla dental verde.

Jon Batiste

Jon Batiste llevó una chaqueta negra con aplicaciones doradas, bordados y pedrería de colores, pantalón negro de vestir y zapatos de charol

Ari Lennox

Ari Lennox lució un vestido largo con corsé negro de escote pronunciado y falda plateada con textura geométrica.

Tiara Kelly

Tiara Kelly vistió un vestido largo fucsia de terciopelo, con corsé decorado con aplicaciones plateadas, abertura en la pierna y sandalias con tiras plateadas hasta la rodilla

Amy Allen

Amy Allen lució un vestido largo de encaje blanco, de corte ajustado y tirantes finos

Alicia Fall

Alicia Fall posó con un vestido largo negro de corte ajustado, con escote recto y mangas largas abullonadas

Paco Amoroso y Ca7riel

Sobre los looks de los argentinos Paco Amoroso y Ca7riel, la silueta elegida y la paleta es tendencia al lucir túnicas y gestos ‘zen’.