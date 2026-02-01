Doña Irma Cano: Una velada enmarcada en rojo vino por su 70 cumpleaños

San Pedro Sula. – Con el brillo y la distinción que merecen siete décadas de vida, fue celebrada la fiesta de natalicio de doña Irma Cano. El salón Emperador del Centro de Convenciones del Hotel Copantl se transformó en el escenario perfecto para una velada inolvidable, donde la cumpleañera estuvo rodeada del cariño de sus familiares y amistades más cercanas.

La agasajada, doña Irma Cano, capturada en un momento de felicidad durante la gala en honor a su natalicio.

La planificación, a cargo de Marcela Castellanos, sumergió a los invitados en una atmósfera exquisita decorada en tonos rojo y dorado. La estancia lució impecable con arreglos de rosas rojo vino, hortensias y follajes verdes que aportaron frescura y elegancia al recinto.

Dulces deseos: doña Irma Cano con su exclusivo pastel de cumpleaños.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el brindis dirigido por sus hijos, Maynor Hugo y Fabián Enrique. Tras dedicar palabras llenas de admiración hacia las virtudes de su madre, los anfitriones elevaron sus copas junto a los presentes para celebrar la vida de la matriarca de la familia Sabillón-Cano. Entre aplausos y el tradicional “Happy Birthday“, doña Irma compartió un pastel diseñado exclusivamente para la ocasión, cerrando con broche de oro una noche marcada por la alegría, la música variada y el exquisito catering de la casa hotelera.

Fabian Sabillón y Johana Cabrera.

Odalis Romero y Maynor Sabillón.

La celebración, que se prolongó entre anécdotas y risas, dejó una huella imborrable en el corazón de la familia Sabillón-Cano y sus allegados. Sin duda, una noche donde el amor familiar fueron los grandes protagonistas.

Fotos El Diario HN / Hugo Díaz

Abigail, Sheila y Carolina Balderramos.

Erika Cole, Héctor Fonseca y Joan Cole.

Álvaro y Liana Mayorga.

Olga y Abel Erazo.

Fernando y Marta Sabillón.

Diego y Diana Valenzuela.

Daniel y Sheila Santos.

Johana Cabrera, Irma Cano y Odalis Romero.

Lastenia Reyes, Blanca Estela Chavarría y Nora Satruch.

Manuel Balderramos, Elba Cano y Carlos Quintana.

Loyda Castillo y César Díaz.

Erika Cole y Héctor Fonseca.

Justo Pastor Ramírez, Orma Bonilla y Guillermo Ramírez.