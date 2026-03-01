Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Washington. — Tres militares estadounidenses murieron y otros cinco resultaron heridos gravemente heridos durante los ataques de Estados Unidos contra Irán, informó el ejército el domingo, lo que marca las primeras bajas norteamericanas en una gran ofensiva que ha provocado represalias de la República Islámica.

El Comando Central de Estados Unidos, que supervisa Oriente Medio, anunció las muertes en una publicación en X, pero no indicó cuándo ni dónde ocurrieron. Señaló que “varios otros sufrieron heridas leves por metralla y conmociones cerebrales” y que iban a regresar al servicio.

El Comando Central describió la situación como “cambiante” y afirmó que no difundiría las identidades de los caídos hasta 24 horas después de que se notificara a sus familias.

El ejército de Estados Unidos también negó las afirmaciones iraníes de que el portaaviones USS Abraham Lincoln fue alcanzado con misiles balísticos, al señalar en X que “los misiles lanzados ni siquiera se acercaron”.

El presidente Donald Trump había advertido que soldados estadounidenses podrían morir o resultar heridos en la operación.

“Las vidas de valientes héroes estadounidenses pueden perderse, y podemos tener bajas”, declaró el mandatario en un mensaje en video difundido a primera hora del sábado. “Eso a menudo ocurre en la guerra. Pero no estamos haciendo esto para el ahora. Lo estamos haciendo por el futuro”.

Tras los ataques de Estados Unidos e Israel que mataron al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, y a otros dirigentes, los contraataques de Irán han alcanzado bases de Estados Unidos en Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos.

La Guardia Revolucionaria, fuerza paramilitar de Irán, ha amenazado con lanzar su “operación ofensiva más intensa” de la historia, dirigida contra instalaciones militares israelíes y estadounidenses.

Antes de los ataques, Trump había concentrado la mayor presencia militar en Oriente Medio en décadas. La llegada del Lincoln y de tres destructores acompañantes con misiles guiados a finales de enero reforzó la cantidad de buques de guerra en la región.

Con información de AP