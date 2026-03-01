domingo, marzo 1, 2026

Líderes iraníes fallecidos en operaciones conjuntas de Estados Unidos e Israel

Internacionales
Figuras clave del gobierno iraní eliminadas en ofensivas coordinadas de EE. UU. e Israel. / Fotos Cortesía.

Irán confirmó la muerte de varios altos cargos militares, así como del líder supremo del país, el ayatolá Alí Jameneí, que murieron como mártires durante la agresión lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra el país persa.

Según medios iraníes, entre los fallecidos se encuentran:

– El líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, que falleció cumpliendo sus funciones en su oficina. El Gobierno del país anunció un duelo nacional de 40 días. El presidente, el jefe del Poder Judicial y un jurista del Consejo de Guardianes serán las autoridades que llevarán las riendas del país durante el período de transición tras la muerte del líder supremo.

– El secretario del Consejo de Seguridad y asesor del líder supremo para Asuntos de Seguridad, el almirante Ali Shamkhani.

– El comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el general Mohammed Pakpour.

– El emir teniente general Abdolrahim Mousavi, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.

– Teniente general Mohammad Pakpour, comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

– Emir mayor general Aziz Nasirzadeh, ministro de Defensa.

– El jefe de la Organización de Inteligencia del Mando de las Fuerzas de Orden de Irán (Faraja), Gholam Reza Rezaian.

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán
"Scream 7" logra el mejor debut de la saga tras recaudar 64,1 millones de dólares en taquilla
