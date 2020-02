Chicha y Limón martes 11 de febrero de 2020

Photo Credit To Felicidades a los chicos de la EIS por su destacada participación la justa deportiva Aasca Guatemala 2020, logrando quedar de Subcampeones.

¡MARTES MÁGICO!!…Esta semana del amor y la amistad viene con sorpresas para muchos…Hoy les traemos: el emocionante bridal shower para la bella Daniela Lama…La EIS y la Saint Peter Academy se preparan para el Valentine’s Day…El Rotary Club brindó por sus féminas…La confirmación de Fernando y Fabian Boadla…El intimo enlace Nolasco-Peña planeado por Sonia Pineda…Nuestros cumpleañeros de estas fechas…Notas capitalinas de El Zambo Cipriano…Cotilleos ardientes que muchos comentan…Abrimos El Baúl de Los Recuerdos…Tendencias, glamour y más, solo en este su rincón del chisme de sociedad: admirado por muchos, odiado por otros…Aquí seguimos.

*.-Recién desempacados de la acogedora Antigua, Guatemala, ya están de nuevo entre nosotros la encantadora pareja formada por: Arnold y Elda Peña de Nolasco…Con una idílica relación que data de casi cinco años, esta joven pareja concreto sus sueños de amor con una boda planeada por Sonia Pineda en los salones Bristol del Hilton Princess: una puesta en escena minimalista, romántica y primaveralmente chic, que invitamos a apreciar en esta plataforma…El abogado Ángel Velásquez los unió por la vía civil y el pastor Saúl Brito derramó la bendición…Muchas Felicidades.

*.-Luego del bautizo, la primera comunión y más recientemente el sagrado sacramento de la confirmación, están más que listos para llegar al altar en pocos años los apuestos jovencitos: Fabián y Fernando Boadla, hijos de las honorables parejas formadas por Juan y Larissa de Boadala y José y Soad de Boadla, que junto al resto de la dinastía, convocaron a su círculo social más cercano para tan memorable acontecimiento en la vida católica de sus hijos… Fue precisamente el monseñor Ángel Garachana quien ofició la misa y los confirmó en tiempo y forma…Larissa de Boadla ornamentó delicadamente los espacios en el Club Árabe, mientras que Alex Canahuati y Jean Paul Boadla fungen como padrinos…Bendiciones a Fabián y Fernando Boadla.

*.-Teniendo como telón de fondo los sobrios espacios del salón Pulhapanzak del Hotel Copantl, los altruistas socios del Rotary Club de San Pedro Sula congratularon a sus féminas en su día y teniendo una invitada de lujo total: la emprendedora dama de Comayagua, Carmen de Hernández, quien deleitó con sus sabores y dio a conocer su inspirador testimonio de cómo se convirtió en toda una emprendedora…La noche transcurrió entre el protocolo rotario de rigor, donde el tema principal fue el papel preponderante de la mujer rotario en el empoderamiento femenina… También se dieron a conocer los proyectos sociales en puerta.

*.-Entre ellos la construcción de viviendas sociales, a través de la sólida alianza con Hábitat para la Humanidad, donde la guapa Ing. Marta Lagos será clave en el desarrollo del mismo…Los rotarios también dieron a conocer el piloto que Rotary Club tiene en colaboración con todos los Clubes del Valle de Sula con el proyecto Desafío Wash, el cual proveerá agua, saneamiento y desarrollo en muchas comunidades rurales de la Zona Norte, especialmente en áreas escolares que carecen del vital liquido…La velada fue animada por los sonidos de la Marimba Usula y los asistentes disfrutaron de un autentico banquete a cargo de “Delicias y Finca El Carmen”…Galería que invitamos a apreciar en esta plataforma…Éxitos al Rotary Club y felicidades a sus féminas.

*.-Dos importantes familias del país, se unieran por el amor de sus hijos…nos referimos a la boda en puerta en Roger Brito y Daniela Lama, quienes se casaran en la Basílica de Suyapa en Tegucigalpa el próximo 14 de Marzo, con un posterior banquete de esponsales en el club social de Residencial El Trapiche…Para tal fin, las damas de ambas familias y cercanas a la bella Daniela, la consintieron con un prenupcial en los salones del InterContinental de San Pedro Sula, donde la prometida de Roger Brito llegó divina, con esa fresca belleza tan propia en ella y la felicidad a flor de piel…¡La pasó súper!

*.-A la cita social no podían faltar las entusiastas madres de los novios, las reconocidas damas de sociedad, Marlene Nassar, madre de Roger y la refinada socialite capitalina Toti de Lama, madre de Daniela…quienes junto a la novia, compartieron algunos detalles de los enlaces a celebrarse en el venidero mes de marzo…La casa hotelera deleitó con sus sabores gourmet y Panadería Pan y Mas puso el toque dulce con la estación de treats, malvaviscos y la hermosa tarta de fondant, todo extra light como el mejor de los postres de la velada, donde las casadas expresaron los mejores consejos a Dani en su nueva vida junto a Roger…Ambas familias ultiman detalles con la planner asignada a este proyecto, que sin lugar a dudas, será todo un hit.

*.-A propósito de la Zona Central de Honduras…nos llegan notas de El Zambo Cipriano quien nos comenta que la hermosa residencia de Sarita Guerra, fue el escenario de la juramentación de la junta directiva del Club de Jardinería de Tegucigalpa, correspondiente a 2020-2021, honor que recae en la dinámica dama Edith Maradiaga…el bastón de mando lo entregó la guapísima Margina González de Valle, esposa de Guillermo Valle Marichal…También se juramentó al resto de la directiva que velará por los distintos proyectos artísticos y altruistas del club…Las socias llegaron elegantísimas, con la puntualidad que las distingue y brindaron por los éxitos de la nueva junta.

*.-El Zambo que anda en todo menos en misa y que ya celebra las actividades de la Feria de la Villa de San Francisco, en honor a la santísima Virgen de La Candelaria, divisó muy amenas en la casa de Sarita Guerra a: Yolanda Batres, doña Lily de Bendeck, Florencia de Carias, Leonila Argueta, Gloria de Cruz, Marinita Rodríguez, Carla Flores-Gómez, Konstnze Motz, Marielos Soto de Bú y la exquisita artista Regina Aguilar, entre otras destacadas damas de la sociedad capitalina que siempre nos sorprenden con su talento en la creación de monumentales obras de arte en arreglos florales…Exposición en puerta.

*.-¿Regina Aguilar?…¿la misma creadora de aquella monumental escultura en bronce de José Cecilio del Valle que engalanaría la ahora Plaza de Las Banderas en SPS?…La misma que viste y calza…y por quien no pasan los años porque luce estupenda y siempre talentosa con el arte…Ese proyecto fue toda una controversia en esta ciudad, porque Regina reflejó un Valle más moderno, bien dotado por cierto…¿Cómo esos frascos de perfume Le Male y Ultra Male de Jean Paul Gaultier?…nada que ver…Al prócer independentista, Aguilar lo esculpió muy bien, a tal grado que las mas “recatadas” de la society pegaron el grito en el cielo y las “mal atendidas” lo querían como dildo…#lol.

*.-Algo recuerdo de ese escándalo que nos comento Grimorio, que por esa época estaba recién llegado al país y el “hervidero” estaba a todo lo que daba en la city…corrieron ríos de tinta con esa foto en casi todas las ediciones diarias de los principales periódicos de la nación…vivíamos otra época para la mentalidad moderna de Regina…pero vamos a que “alguien” le aprobó ese boceto antes de empezar a meterle mano…ya instalada la escultura, fue que el pueblo quedo boquiabierto con un Valle muy atrevido, audaz, osado y hasta grosero…jijijijijiji…¿Quién estaba como alcalde?…¿el finado García Bustamante o Larios Silva?…uno de ellos…pero la society se quedó perpleja.

*.-Por cierto…¿Qué volantín le darían a esa espectacular obra de arte?…lo último que supimos es que fue a parar a las polvorientas instalaciones de la Bodega Municipal, luego de escasos días en exhibición en pleno Bulevar Morazán…punto obligado y referente de morbo en la zona frente al malogrado Casino Sampedrano…jijijijiji…los bromistas comparaban al sabio con varios futbolistas, periodistas y hasta socialites de la época…Hay que buscar a los guapos ingenieros Aguilar Lobo y Carol Perdomo para que nos den referencia de esa escultura en bronce puro…inmensa y carísima de Paris por cierto…¿la habrán reciclado para otras obras municipales?…Quien sabe…Ahí se los dejamos a los genios del periodismo de investigación…Es cierto que Valle era escorpión pero no para tanto…era sureño no garífuna.

*.-En mejores temas…celebrando el rito nipón del “Kagami Biraki”, Cipriano miro al Cónsul de Japón en San Pedro Sula, Karim Qubain, en el salón Real del InterContinental de Tegucigalpa…la ceremonia oficial se trataba nada más y nada menos que la celebración del natalicio número sesenta de SM: el Emperador japonés Naruhito…La cita diplomática fue presidida por el Embajador de Japón en Honduras, el señor Norio Fukuta, quien se hizo acompañar de la Vicecanciller de La República, Normita Cerrato…También brindaron por esta efemérides, miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en nuestro país, empresarios, integrantes de la colonia japonesa y renombrados miembros de la sociedad capitalina, quienes brindaron por SM.

*.-Después de los actos protocolarios, entre la entonación de los himnos de ambos países, un breve discurso por parte del señor Fukuta donde agradeció la presencia de todos los asistentes, enfatizó los importantes lazos de amistad entre Japón y Honduras desde hace más de ocho décadas…Los asistentes disfrutaron de un elegante coctel donde degustaron bocadillos icónicos de la gastronomía nipona, todo regado con finísimo sake, tradicional bebida elaborada con arroz, vinos y hasta champagne…Cabe destacar que los himnos de ambas naciones fueron interpretados por el coro de la Escuela Nacional de Música, rectorado por la maestra Nelia Chavarría, quien se encontraba entre los invitados, también al polémico Dennis Castro Bobadilla.

*.-Otros distinguidos asistentes a este ágape diplomático fueron: Aline Flores en compañía de su padre Allan Flores Rodil; Marlon Breve de UNITEC, Any de Tavel, tan fina y afable como es el estilo de la esposa de Tony Tavel Otero; Osmond “Dito” Maduro, un rejuvenecido Julián Pacheco de la Secretaria de Seguridad, le asienta muy bien el invierno…la exquisita dama Juliette Handal, Andreita Almeida, Nadia Mazzoni, Ninfa “La Pildora” Arias, luciendo un rostro bien Dior; Estelita Cardona y muchísima gente fina…¿Ariana Bustillo llegó?…. para nada…quien si fue requerida hace unos años fue su paisana Andrea Nicole Salinas…Karin Qubain se lució en el protocolo…#Naruhito.

*.-Caroll Perelló y Elías Handal siguen celebrando entre amigos la próxima llegada al altar, pactada para el venidero 7 de Marzo…En esta ocasión, los espaciosos salones del Hotel & Club Copantl se revistieron de color, tradiciones y mucha algarabía, con un guateque muy a la mexicana…con altares dedicados al Día de Muertos, entre catrinas y flores de cempasúchil, se dispuso de un menú donde la casa hotelera deleito con los platillos más emblemáticos de la gastronomía azteca…todo regado con tequila, mezcal y las micheladas tan propias de Guadalajara…Ahí estaban Caroll y Elías, tan felices como el primer día en que se convirtieron en novios.

*.-Abrazos, felicitaciones y bromas, sazonaron la velada que se extendió más de lo estipulado y entre toda esa atmosfera de júbilo, arribaron los mariachis con esos éxitos que consolidaron el amor de esta apreciada pareja de novios…los brindis y la camaradería siguieron entre canción y canción, donde los invitados no paraban de reír y compartir anécdotas de esta ejemplar relación sentimental, que muy pronto abrirá otro capítulo como esposos…La boda Handal-Perelló se celebrará en los salones del Club Hondureño Árabe, recinto donde ambas familias y cercanos, brindaran por un cariño de amigos de adolescencia que se convirtió en el más puro de los sentimientos: el amor de pareja…Toda la dicha del mundo para Caroll y Elías…Que sigan los saraos.

*.-Además de los apuestos primos Boadla, los Fuschich-Bendeck también celebraron la confirmación de sus hijos…nos referimos a los jóvenes Nicolás Fuschich, hijo de Terense y Yamalat Fuschich y Samuel Bendeck, hijo de Carlos y Tatiana Fuschich de Bendeck…quienes con sus respectivas familias ratificaron su fe católica en una homilía oficiada por el monseñor Ángel Garachana Pérez, con posterior celebración familiar en el Club Árabe…Ambos clanes brindaron por el nuevo paso cristiano en la vida de estos destacados estudiantes de la Escuela Internacional Sampedrana…Bendiciones chicos.

*.-Con estas honorables familias del Valle de Sula, es como aperturamos el llevado y traído “Club del Chisme”, en este martes de sociedad que viene candente y el resto de semana ni se diga mis vidas…Más distinguidas que nunca hacen su re aparición en la society, las hermanas más chismosas de la palestra: La Seca y La Meca, quienes lucen las últimas piezas del buen vestir, con esos pañuelos de seda pintados a mano por Bonnie Castañeda de García y su firma Kolori…con zapatos, carteras, gafas y estilismo Lancome de Almacenes El Record…antes muertas que sencillas estas damas que ya se extrañaban en este rincón del cotilleo de sociedad…¡Hoy no se van!

*.-Además de fina estampa, clase y cotorreo, estas damas nos deleitan con desayunos típicos amasados con el nuevo producto de Grupo Jaremar: “harina baleada fácil sabor mantequilla”, que le da ese toque rico a las baleadas, fritas o macheteadas, pastelitos, panqueques y otras ricuras…como estos mesones, ya son muchos los que se están cambiando a este novedoso producto que goza de gran aceptación en el mercado nacional a pocos días de lanzado…ya se nos antojaron esas macheteadas bañadas en jalea, nutela, margarina o miel…Uhmm…Todo empujado con el mejor café catracho de exportación.

*.-Aprovechemos que no vino Grimorio, para comer de lo lindo estos manjares de la gastronomía urbana de San Peter, porque solo en el desayuno es que podemos darnos estos “lujitos”…entre pecho y espalda solo nos acompañan los 3 vasos de agua en ayunas y la tacita de té verde orgánico 100% Premium de Supermercado Colonial, ese Bigalow que es magia pura para reducir medidas…ya son muchas las personas que nos agradecen esa receta de agregarle el zumo de un limón y beberlo lo más tibio posible antes de cada comida…Recuerden que son 2 bolsitas de té por tasa y el jugo de limón en cada una le da ese “plus” para quemar grasa ipso facto…#Magia.

*.-Con sonados besitos a Armani nos saludan estas perperas: La Seca porta el refrescante Acqua di Giogia y La Meca el Sun di Giogia…ambos relajantes, distinguidos y con una personalidad fuera de serie…altamente recomendables para días cálidos, ya casi empieza el verano mis amores y la cuaresma el próximo 26 de febrero: miércoles de ceniza…El mundo ya organiza sus arrabales a celebrarse antes de esa fecha y Brasil con el padre de todos los carnavales ya practica con sus “ejércitos” de las escuelas de samba…Otros chojines famosos son los de: Barranquilla, Las Tablas en Panamá, Mazatlán, Veracruz, Campeche, Tampico, Las Palmas y Santa Cruz en Tenerife…Pasamos al living con estas reconocidas damas de sociedad.

*.-Según La Seca…quien anda bien “maleada” por estas fechas es aquella dama que peca de visceral, iracunda, soflamera e inverecunda, en cada “trastada” que le hace su locuaz esposito…un flaquito con cara de mustio y tierna sonrisa Colgate, que parece que no quiebra un plato pero se harta la vajilla completa en cada desliz…ahora resulta que “chutea” con la zurda… agua que me quemo…lo han visto en plena cacería de “pollitos” que pueden ser hijos y hasta nietos en los “shoppings” más cool del pueblo…dicen que son su debilidad…ya viejo vino a sacar la saya…#OMG.

*.-El otro lado de la moneda…es aquel rabo verde con aires de “chavo ruco” que apenas dopa a su esposa a punta de Tafil, se pinta de colores por los bares y discotecas más in del pueblo…cuenta La Meca, que ya son varias amigas en común de sus hijas, que lo han visto bien regado bailando perreo y reguettón en plena pista…¿a sus casi sesenta años?…bien añejados a punta de Johnny Walker Blue Label, su favorito para el desgorre…Si es el mismo que conocemos, se mantiene muy bien, porque feo nunca ha sido y como buen capricornio se añeja con las décadas…Dicen que liga muy bien porque con ese espíritu joven, siempre sale bien acompañado directo al matadero.

*.-Si de arrabaleros o chojineros se trata: aquella celebérrima socialite “adicta” a la hormona joven, los shot de vodka y a los cigarrillos light…quien no conoce a esa pelirroja de ojos marrones dos veces divorciada y con un cuerpazo de muerte lenta…se avienta un lujo de pies a cabeza que cosa seria, como recién llegada de Bel Air o Bal Harbour…#OMG…Entre hijos y ex maridos que la mantienen como de a veinte…la viperina de La Meca alega, que esa dama “paga lo que sea” por el macho que le gusta y como “casi” no hay necesidad de dinero en el pueblo, ya se imaginan los que le llueven.

*.-La última vez que supimos de ella, fue por Burundanga, quien bailo varias piezas con ella en Manage…la dama da cátedra del baile que le pongan, pero con el tema “time of my life” de los Black Eyed Peas, se riega y arrima toda la estantería…a nuestro friki lo dejó turulato entre el humo, su perfume y la media luz…jijijijiji…guapísima e impactante, con un “entourage” de envidia total…entre guarura y chofer que la cuidan a donde vaya…Allegados a ella y a La Meca, cuentan que la dama solo está esperando la “Prom Season-XX” para ver cuantos pececillos masosos caen en sus redes…Santísimo…no sabe en qué lio se está metiendo…estos años ya no son como antes cuando se divorció…jijijijiji…ahora las madres cuidan mejor a sus cachorros más guapos.

*.-La Seca abre nuestro “Baúl de los Recuerdos” para aventar un nombre en el tapete: Maribel Gutiérrez Tinoco…¿Les suena?…aquella polémica Miss Colombia 1990, que luego de su regreso del Miss Universo 1991, dejó corona y cetro para casarse con su patrocinador: Jairo “El Mico” Duran, que meses después se descubrió que era narco y murió abatido, dejando a Gutiérrez todos sus bienes, de los cuales solo logro, una extensa finca de palma africana…La ex Miss Atlántico viajaba con frecuencia a Bogotá y en uno de esos viajes conoció al amor con el cual rehízo su vida hasta la fecha de hoy… Ahora ni por RCN o Caracol TV mira el Certamen Nacional de la Belleza.

*.-¿De qué hondureña fue compañera Maribelita en el MU?…de ninguna… porque ese año nos quedamos sin representante…Doña Norma de Funes no logró montar el Miss Honduras en 1991 y le aviso a Claudia Caballero para que fuera nuestra reina, la progreseña nos representaba en el Miss América Latina en Buenos Aires Argentina y al regresar a este terruño, la hermana de Ligia Yolanda argumento sentirse “muy cansada” para viajar a Las Vegas, donde se coronó a Lupita Jones en el Caesars Palace…Declaraciones expresadas al primer comunicador que la abordó al respecto, su paisano Roberto Rodríguez del Portillo…Aunque las viperinas alegan que el MU no la aceptó por ser muy delgada…Nunca se aclaró eso.

*.-Doña Norma tenia las esperanzas cifradas en Claudia Mercedes, primera finalista del Miss Honduras 1990 y Miss Honduras Internacional del mismo año…como en 1991 no logro hacer concurso nacional, Caballero Cárdenas fue la reina catracha ese año, donde también nos representó en el Reinado de la Costa…¿en Belice?…NOOO…Este es otra justa: El Miss Costa Internacional, un certamen veraniego celebrado en los condominios vacacionales del prestigiado Club & Hotel Condovac La Costa (CONDOVAC), en Guanacaste Costa Rica…Donde también fueron Honduras: Viena Baide, Berenice Luna y la limeña Leslie Yalitza Canizales Reconco…certamen de belleza descontinuado.

*.-¿ Y porque no mandaron a Berenice Luna al Miss Universo 1991?…no se sabe porque, si tenía su pasaporte y visa actualizados, porque otra que barajearon fue a Marly Karina Prudot Guzman, pero no contaba con su visa y sin tiempo para tramitarla…en aquel entonces era un poco más engorroso que hoy en día, porque hasta tenían que ir a dormir en la acera de la embajada para conseguir numero…Pero Doña Norma ese 1991 designó a Marly Karina para el Miss Internacional de Japón…A propósito de ese primer año de esa década, la Lupe Jones fue bien cuestionada cuando gano MU por una de sus compañeras de concurso: Miss España Esther Arrollo, aquella rubia de Cádiz que se convirtió en toda una celebrity de cine y TV en su país.

*.-El país no celebró Miss Honduras 1991 pero como si lo hubiera hecho, porque Doña Norma solicito el apoyo logístico del Club de Leones Alianza, ese año presidido por el honorable caballero Marco Tulio Somoza, para organizar y montar a lo grande el Miss San Pedro Sula más competitivo de la historia y donde solo bellezas de buena calidad participaron…resultando ganadora Francis Funes y un ramillete de beldades que la acompañaron al Miss Honduras 1992: otra justa de belleza reñida de la historia…¿Y Claudia Caballero?…siguió con sus estudios de Derecho en la UNAH e impartiendo clases en el Liceo Bilingüe Centroamericano…Luego regreso a la USA.

Cerramos con trivia: ¿Qué les dice el nombre María Mónica Urbina?…otra colombiana exitosa en los concursos de belleza, pero con tan mala suerte porque sus dos esposos murieron dejándola viuda y rica…supuestamente tiene “baso blanco”, como “Marta la de los frescos”, el capricho amatorio del Abuelito Motochorro…cliente fijo de esta sección…Con estos frikis nos despedimos, no sin antes invitarlos a disfrutar las notas de este portal, dejen sus likes…Hoy almorzamos en El Carpaccio y cenaremos en Denny’s…Besitos ahumados con aroma a “Malaga Santa” de Ecuación Natural…¡Bye Bye!