Chicha y Limón martes 21 de julio de 2020

¡LUNA NUEVA!!… Ideal para nuevos emprendimientos, estrategias, pero sobre todo nueva actitud: a reinventarse… Brindis por aniversarios especiales… Nuestros apreciados cumpleañeros… Notas de interés… El chambrerío de rigor: esperamos a nuestros frikis más conectados que cables de alta tensión… ¿Qué futbolista cuelga los tenis? Aquí se los diremos… Nuestro apartado esperado: “El negrito de hoy” … jijijiji… Esos morenitos de cacao que encandilan… Arrancamos que para luego es tarde.

*.-Quienes siguen celebrando sus “bodas de algodón” son los encantadores Harry Panting Barrose y Laurie López Sikaffy de Panting, quienes en una emotiva cena brindaron en tan importante efemérides…a la cita social se unieron sus honorables padres: Harry y Sussie Barrose de Panting y Armando López Scott con María Elena Sikaffy de López…Como olvidar ese regio “bodón” por todo lo alto y esa fantástica luna de miel con safari en Sudáfrica.

*.- Y un fantástico tour por Cape Town y otras exóticas metrópolis del país de los Mandela… Un joven matrimonio muy apreciado en la sociedad sampedrana… Que sigan esos brindis en las exclusivas opciones que nos ofrece el Club Hondureño Árabe que siguen en tendencia en el “younger set” sampedrano… Bendiciones a este emprendedor matrimonio de sociedad.

*.-Si de bodas algodoneras se trata: el regio enlace de Alexander Torres y Carol Hernández, quienes el 2018 dejaron a medio país con la boca abierta… sorpresa juliana que nadie se esperaba: tan pronto y con pompa… ambos novios lucieron impecables de felicidad y distinción en la misa oficiada por el padre Henry Asterio Rodríguez en la iglesia María Reina del Mundo, seguido de un banquete en el salón Jerusalén del Club Árabe… ambos recintos magistralmente decorados, bajo la tutela y planeación de Susana Prieto… La ex mariana Irela Pérez se encargó de protocolo y logística.

*.- Alex y Carol disfrutaron de una luna de miel por el Caribe… hijos de los honorables matrimonios: José Gustavo Hernández y Maribel Polanco de Hernández, así como por el polifacético Rodolfo Torres Lazo y la encantadora Pilar Verdial de Torres Lazo, quienes lucieron sus mejores galas para tan importante efemérides en el calendario de ambas familias.

*.-Hoy una sola dinastía gracias al amor de esta pareja… familiares y cercanas amistades de los Torres-Lazo-Verdial & Hernández-Polanco, luego del protocolo ceremonial, bailaron al ritmo de Los Clásicos y disfrutaron las mezclas de moda a cargo de DJ Bishop… Una boda más que inolvidable que siguen celebrando ante la pronta llegada de sus herederos… #BlessingsGuys.

*.-Otros distinguidos que brindan por su segundo aniversario de casados es la joven pareja formada por Dennis Duarte y Benedetta Orellana de Duarte… quienes en un Julio como este, pero en el 2018, el padre Héctor Salazar Londoño los caso en el altar de la iglesia Santa Cruz de la Colonia Tara, hasta donde llegaron ambas familias y amigos de la pareja para celebrar el sagrado sacramento que unió a estos jóvenes, que se aman como el primer día.

*.-Acto seguido, se celebró un romántico banquete nupcial en los salones Merendón y Mediterráneo del Club Hondureño Árabe… Los créditos del buen gusto decorativo de ambos recintos los llevo Jackie Cabrera, quien trabajo de la mano con la wedding planner Ruth Azucena Pérez… Bendiciones al joven hogar Duarte-Orellana y esperamos esos baby showers queridos… Por cierto, nuestra querida Ruth Azucena se sigue recuperando en franca mejoría.

*.-Suman y siguen las bodas de algodón: Lucia Zúñiga y Daniel Raudales… quienes fueron los protagonistas absolutos de una idílica boda celebrada en el altar de la iglesia Nuestra Señora de Suyapa y oficiada por monseñor Ángel Garachana Pérez… Jackeline Cabrera ornamento de forma sublime ambas estancias logrando ese efecto wao que aun cautiva al ver videos y graficas… Los Raudales-Zuñiga disfrutaron un verano de amor por Europa.

*.-Y si desean devengar, facturar y hasta ahorrar como un DJ o una wedding planner, además de trabajar muchísimo los 7 días de la semana, tienen que portar un buen perfume… Según Grimorio, master en aromas, si un hombre quiere tener el éxito de: rockeros, donjuanes, socialites, DJ y hasta strippers, tienen que usar: Sicily de Mancera (día) y Uomo de Ferragamo (noche).

*.-Otros mágicos son: Musk Khabib de Bortnikoff, Civet de Zoologist, Aoud Café de Mancera, Musk Ravageur de Frederic Malle…y los asequibles: Le Male o Ultra Male de JPG… Estratégicamente aplicados en las siguientes áreas de su anatomía: atrás de las orejas, nuca, muñecas, atrás de las rodillas y abajo del ombligo, sin llegar a las zonas nobles… #GRRR…Zoologist, Malle y el “Black Panthom” de Kilian por las noches, son irresistiblemente seductores.

*.-Mientras que las damas que deseen ganar como una wedding planner, el aroma más recomendado es “Chance” eau de tendre de Chanel, en las mismas áreas… al igual que los riquísimos: Elixir Des Merveilles y Un Jardin Sur La Lagune de Hermes, Delina Exclusif de Marly, Alaia de Alaia Paris, Flowers de Kenzo, Narciso Poudre de Narciso Rodriguez, Si Fiori de Giorgio Armani (para que en todo les digan que sí)… Rosas Greedy y Musky Flowers de Mancera… Ambre Nuit y Feve Deliciouse de Dior… #Infaltables… #MUST.

*.-Al igual que los “milagrosos”: Guy Don’t Be Shy de Kilian (favoritísimo de Rihanna); Café Cabanel de Teo Cabanel, Majesty de Arabesque, Josune de Daniel Josier, La Nuit Tresor de Lancome, Instant Crush de Mancera (el mejor clon del opulento Baccarat Rouge 540 de MFK)…This is Her de Zadig & Voltaire (exquisito), Noir pour Femme y Lost Cherry de Tom Ford… Idem los cotizados: M, White y Gold de Puredistance… Aplicados en las mismas áreas.

*.-Ya viene Agosto… el mes del dinero por antonomasia señores y nada mejor que arrancar el octavo mes del año con una buena fragancia… a vender, archivar o regalar, esos aromas que les dejaron tristes recuerdos en este primer semestre… a renovarse por completo y estas últimas semanas de julio son para eso: a tejer nuevas estrategias de marketing, lanzamiento de promociones o nuevos productos, nueva imagen, pero sobre todo actitud.

*.-Con besitos ahumados con aroma a: incienso, mirra y copal, notas básicas de uno de sus perfumes consentidos para los martes… “Pure Incense” del Sultán Pasha, junto con Kuumba Made, la firma mística-nicho infaltable en la colección de Grimorio… Esas “candelitas chorreadas” nunca faltan en su cuarto… sin albur conste…jijjijijiji… Además, nos trae las ricuras de Dennys, porque ya abrimos nuestra “Gossip Laundry” con todas las biomedidas.

*.-Así como leen mis chachis… de algo tenemos que comer y la apertura fue más que obligatoria con el protocolo de rigor: roció purificante en la entrada, bautizo de zapatos, gel de manos, toma de temperatura, mascarilla y guantes obligados, así como su cita a tiempo… ahora la “people” lava sus trapillos por citas, nada de aglomerarse en lobby y maquinas… como máximo: 3 almas en lobby y una en cada máquina de lavado o secado… ¿Y en living VIP? Solo una.

*.- Nos enteramos que una influencers capitalina que tiene un Sugar que es un político y empresario muy reconocido… Ahora resulta que la chica tiró una cortina de humo a su productivo romance… Le sirve de tapadera un ingenuo y alucinado futbolista, solo para disimular su verdadero patrocinador que por cierto la tiene hecha una muñeca, con medidas corporales envidiables.

*.-Grimorio arranca con la rueda zodiacal y se desprende con la primera nota, porque el astro rey pasa de Cáncer a Leo… Así como leen mis corazones de melones: sol en Leo es brillo y éxito en todo para los reyes del zodiaco… después de su cumple claro esta… cuando baja la marea de todo el revolú y demás estrés que los sacude por estas fechas: andan de “si no te miro, no me hables” … #Belicos… a vestirse de punta en blanco y con algo de lila o morado.

*.-Con el sol en Leo otros signos que andarán en los cuernos de la luna durante las próximas 4 semanas serán: Acuario en el “amorzt”, más correteados que nunca, especialmente esos divorciados con hijos y de buen ver…Grrrrrr… llamados por Grimorio: “los labios más sexies del zodiaco” y cuando esas chuletonas sonríen: iluminan, seducen y ligan que es un gusto… Los labios son uno de los mejores atractivos físicos de Acuario.

*.-Si los Leo seducen en la playa, bien mojaditos saliendo del mar, los acuarios lo hacen en la primera cita… más con ese ingenio, sentido del humor y particular “sex appeal” amiguero que los caracteriza… Los bien llamados “amigos del zodiaco”: esos acuarios que patinan entre la creatividad y la locura, pero encantan con su espíritu hippie… Almas libres como el mismo viento… ¿Cuántos así?… Escarben en su memoria y etiqueten.

*.-Los Cáncer por fin le miran el quesillo a la tortilla o el relleno a la baleada… es decir…luego de tanto bregar de un lado a otro en las últimas semanas, con mudanzas y bochinches a la orden de su sufrida existencia, por fin miran luz clara en materia financiera… porque “dineros” no les faltaran en estas semanas y de donde menos esperan mis cangrejitos del zodiaco… sequen esas lagrimillas por decepciones amorosas o hijos y paren de sufrir… #Cancer.

*.-A Cáncer les pagan viejas cuentas, plata que no esperaban les cae como mana del cielo y los más “humildones” el poco dinero que tocan lo multiplican como arroz, pero esas arcas estarán llenas para todos los cáncer por estas semanas… A cucar la buena suerte en casinos, azahar y loterías que le van a pegar duro… paguen deudas y ahorren en silencio: buitres a la vista.

*.-Quienes andan con el mundo en sus cabecitas inquietas son los Sagitario, que planifican viajes al extranjero… esa ciudad de la USA o España que piensan tanto, los espera este año y a partir del 23 de Julio, pueden empezar a cotizar sus pasajes aéreos y demás reservaciones… ya les cambio el semblante con estas líneas… los Sagitario son los viajeros del zodiaco… #Kiss.

*.-Así es que pilas con el trabajo que tienen por acá, dejar todo en orden con la familia y recuerden la máxima: “calladitos todo les sale mejor”… hasta que los miren haciendo maletas una noche antes, cuenten que se van de viaje… Del plato a la boca se cae la sopa… bien saben que las envidias, traiciones e hipocresías les llueven como arroz porque brillan mucho mis amores… Buenas noticias en redes sociales del extranjero… Reaparece alguien.

*.-Solamente… los “Sagi-Sagi” tienen que cuidar su salud, porque últimamente han venido presentando varias dolencias: sistema digestivo, espalda, piernas, circulación y una que otra alergia dérmica, con estas temperaturas extremas que los exasperan… hasta de insomnio padecen varios Sagitarios que de madrugada andan dando vueltas en esa cama y agarrando ese celular hasta que amanece y se levantan…jijijijij… Cuidadito con todo lo que comen, no se excedan ni pasen de comidas, porque el estómago les puede pasar factura… Recuerden que padecen “El Síndrome del Yoyo”: suben y bajan de peso de forma alarmante, porque comen impulsivamente.

*.-Esos Escorpiones laburantes que trabajan como “hormiguitas marabuntas” desde long time ago, les reconocen su kilataje con ascensos y promociones… los colocan en el pedestal que se merecen con homenajes y laureles… pero su ansiado aumento les llegara después de su cumple, o sea, “rayando” la Navidad, con el sol en Sagitario… Escorpio cerrara 2020 con triunfos… #Pilas.

*.-Cosechando lo que sembraron hace dos años… Así como trabajan, así echan pata con sus respectivas parejas, por eso los celan tanto…jijijjiji… Los Sex Symbol del zodiaco… Los escorpiones que anden en busca de trabajo apliquen desde HOY: de forma online, diaria y por 3 semanas seguidas, que los llamaran de varios lugares… y para esas entrevistas usen: Le Beau de JPG los caballeros y las damitas Good Girl de CH, con moderación y mucha fe.

*.-Hemos recibido muchas quejas de varios comercios donde atienden a la gente con las patas: de mala gana, con indiferencia, escrupulos, miedo y hasta con aires de fuchi… ¿para que abren entonces?… Esto cuando despachan desde adentro para llevar… Si van a atender que lo hagan con amabilidad, siempre siguiendo las medidas de bioseguridad, pero con calidez de servicio al cliente mis vidas… Nos pasaron una lista más que kilométrica.

*.-El otro lado de la moneda… son los concurridos “Club de la salud”, los de las hojitas verdes… hace algunos años, eran las féminas las que más llegaban para cuidar salud y figura… hoy en día se llenan de picarescos caballeros: gritones, escandalosos y libidinosos…jijijijiji… como canes en pleno embrame y no es para menos, por las suculentas damiselas que los atienden a “piquito que queres”… según el sapo la pedrada: con los más platudos se van donde sea… A media cuadra se oyen las risotadas… En varios ni mascarilla usan.

*.-Según “La Hojaldra”, prima de Vidajena, que anda en todo menos en misa, sabe de varios tugurios de esos, donde hacen de “tocho morocho” dentro y no se diga fuera… han corrompido el concepto a mas no poder…Todos esos lugares abren a diario y sin restricciones… ¿tendrán vara alta con las autoridades?… sabemos de varias “gerentas” que desfilan por esas oficinas vestidas de placer…jijijiji… Como esa flaquita piel canela, rubia y colochona.

*.-A punta de batidos se secan las tripas, pellejos y demás órganos internos… y cuando les cuelga todo el exceso que han bajado, corren al cirujano plástico para corte-hojalatería y reencauchado…jijijiji… a las “Top Sellers” se las pagan en $$$$ desde la casa matriz y las de ahí para abajo, los clientes más acaudalados corren con esos gastos… Pues la flaquita de arriba, solo llega a botar su busito y se pasa al carro del político: directo al rastro.

*.-Que nos dicen de aquella rubia cuarentona y abuela de buen ver: costosa de pies a cabeza, con un lujo que cosa seria… con dos matrimonios oficiales en su historial de la mano derecha y otras tantas uniones libres “Free” por la mano izquierda… dicen que mientras la hija se fue a laburar al norte, la madrota se empato con el yerno en un tórrido romance…#WTF… se aburrió o se cansó de aflojar plata, pasaron 3 más y hoy anda con alto tatascán.

Si de pillerías se trata… porque ni la pandemia respetan… parece que el confinamiento les alborota las hormonas jodido…jijijiji… cerramos con una oda a la vida nocturna, un estandarte de las discotecas de fines de los 80’s: “My Forbidden Lover” de la agrupación canadiense TAPPS… ¡Quién no recuerda ese himno a la “uteria”!… Como inolvidable es Caballero-Erazo en plena pista, de aquellas “tamaleadas sabatinas” en el colegio, convertidas en chojines de mediodía…jijiji… Ese gordito era una licuadora con esa rola, con todas las carnes en su lugar: solido, aplastante, imponente y bien apretadito jodido…jijijijiji… #Escorpion… Recordar es vivir mis amores… Los queremos en P!#$%&/#$.