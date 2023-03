Gana con Supermercados La Colonia tu verano todo incluido

Los clientes de la zona norte podrán participar de esta gran promoción que estará vigente del 27 de febrero al 29 de abril



San Pedro Sula. – Supermercados La Colonia premia a su clientela de la zona norte con las mejores vacaciones de verano, gracias a su espectacular promoción de temporada: “¡Gana tu verano todo incluido con La Colonia!” Que regala dos viajes todo incluido a Panamá para dos personas, así como un viaje todo incluido a Roatán para dos personas, además de 120 bonos veraniegos para su asado, los cuales podrá ganar al instante.

La dinámica para participar en el sorteo de estos fantásticos premios es muy sencilla: por cada 350 lempiras en compras y presentando tu Tarjeta de Ahorro La Colonia recibirás un cupón, adicional obtendrás un cupón extra si incluyes productos de las más de 30 marcas patrocinadoras.

“En la cadena líder de las familias hondureñas estamos muy contentos de darle la bienvenida a la temporada veraniega, ahorrando y ganando con La Colonia, gracias a la promoción ¡Gana tu verano todo incluido con La Colonia! Dinámica que permitirá a los clientes hacer realidad sus sueños de vivir unas fantásticas vacaciones veraniegas, ya sea en la bella Panamá, así como en la paradisíaca isla de Roatán; además de tener la oportunidad de ganar al instante uno de los 120 bonos valorados en L500 para preparar tu asado”, expresó Miguel Vargas, coordinador de Mercadeo de Supermercados La Colonia en la zona norte.

Agradecemos a las más de 30 marcas patrocinadoras por ser nuestros aliados estratégico: Shoppers Value, Zen, Yogurt Yes, Purina, Delicia, Selecta Fresh, Ron Abuelo, Premier Value, Pinol, Pepsi, Maggi, Tsebaoth, Barena, Quaker, Ahorro Max, Zumo, Max, Hollandia, Go Fly, Essential Everyday, Derma Natural, B12, Lactolac, La Lechera, Gama, El Porteño, Provemar, La Parmiguiana, Don Julio, Ensueño, Loreal, Encanto, Pollo Norteño, Bacardí, Windmill, Tena, Carnes La Colonia, Saba y Madrigal

La promoción “¡Gana tu verano todo incluido con La Colonia!” estará vigente del 27 de febrero al 29 de abril en las tiendas de Supermercados La Colonia de la zona norte (San Pedro Sula, El Progreso, Tela, La Ceiba, Choloma, Villanueva, Santa Rosa de Copán, La Lima, Olanchito y Tocoa) El sorteo se realizará el 04 de mayo. La lista oficial de ganadores será publicada en la página de Facebook de Supermercados La Colonia.

Fotos: El Diario HN