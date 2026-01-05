domingo, enero 4, 2026

Top 5

Más Noticias

Cuba confirma la muerte de 32 efectivos en la operación de captura de Maduro

Internacionales
El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.

La Habana. — En los enfrentamientos y bombardeos realizados por fuerzas estadounidenses el sábado para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro murieron 32 efectivos cubanos, anunciaron el domingo autoridades de la nación caribeña.

En una nota oficial —leída en la noche en el noticiero estelar de la televisión cubana— se indicó también que ya se confirmó la lista de los fallecidos y se informó a sus familiares en la isla.

Perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas revolucionarias y el Ministerio del Interior a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano”, expresó el texto.

No se dieron a conocer los nombres de los muertos ni los cargos que ocupaban. Aunque el contacto y los convenios entre las fuerzas armadas de Cuba y Venezuela —firmes aliados políticos y económicos en la región— son más o menos públicos y se suceden visitas de delegaciones, se desconocen las áreas específicas de cooperación o las funciones de los efectivos y su cantidad.

“Fieles a sus responsabilidades con la seguridad y la defensa, nuestros compatriotas cumplieron digna y heroicamente con su deber y cayeron tras férrea resistencia en combate directo contra los atacantes, o como resultado de los bombardeos a las instalaciones”, agregó la nota oficial.

Las familias recibieron condolencias del expresidente y líder de la revolución, Raúl Castro, y del presidente Miguel Díaz-Canel, señaló el comunicado, que también calificó de “terrorismo de Estado” la operación militar estadounidense.

Además se dio a conocer un decreto presidencial de dos días de duelo —lunes y martes— en homenaje a los oficiales, en el cual las banderas ondearán a media asta y se suspenderán los espectáculos públicos.

Cuba ha defendido firmemente a Maduro, y el mismo sábado de su captura convocó a una manifestación para rechazar el ataque estadounidense. Miles de personas se reunieron frente a la embajada de Estados Unidos para protestar.

Díaz-Canel advirtió que su colega Donald Trump debe dejar de considerar a América Latina como su patio trasero, y denunció que Washington pretende apoderarse de los recursos naturales del país sudamericano. Además, comparó el ataque a Venezuela con el de Israel a Gaza.

Con información de AP

Previous article
Trump le pide a Delcy Rodríguez «acceso total» al petróleo en Venezuela
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

Trump le pide a Delcy Rodríguez «acceso total» al petróleo en Venezuela

Internacionales 0
Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, demandó este domingo...

Edmundo González pide la liberación de los presos políticos para la normalización de Venezuela

Internacionales 0
El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia afirmó este...

San Pedro Sula celebra con la Rosca de Reyes más grande de Honduras

Ciudad 0
San Pedro Sula. Por segundo año consecutivo, la Panadería...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.