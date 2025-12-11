miércoles, diciembre 10, 2025

De Venezuela a Curazao, EE.UU. y Noruega: la odisea de María Corina Machado por el Premio Nobel de Paz

Internacionales
La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado saludando a sus seguidores en Oslo, Noruega. / Foto EFE

Bogotá.- El viaje a Oslo de la opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, fue una odisea que comenzó el martes con la salida de su país por vía marítima hacia Curazao, según hipótesis de analistas, y se completó con un largo viaje en avión de casi 9.000 kilómetros a la capital noruega, con escala en Estados Unidos.

Durante las últimas semanas se tejieron distintas hipótesis sobre si Machado llegaría a Oslo para recibir el premio, pues la líder opositora no aparecía en público desde enero pasado y burlar la vigilancia del Gobierno de Nicolás Maduro no sería fácil.

Sin embargo, Machado, de 58 años, llegó en la madrugada del jueves a la capital noruega a bordo de un avión privado que, según las páginas de rastreo de vuelos FlightRadar24 y FlightAware, partió esta mañana desde Curazao, una de las islas de los Países Bajos en el mar Caribe, situada solo 65 kilómetros de la costa de Venezuela.

María Corina Machado saludando a sus seguidores en Oslo, Noruega. / Foto EFE

Según el registro de vuelo de ambas plataformas, el avión que la llevó a Oslo, donde este miércoles su hija Ana Corina Sosa Machado recibió el Premio Nobel, ya que no pudo llegar a tiempo a la ceremonia, es un Legacy 600 del fabricante brasileño Embraer.

Celebración del Nobel con aliados políticos

El avión, con capacidad para trece pasajeros, matriculado en México, tiene como base el Aeropuerto Internacional Santiago de Querétaro y es operado por la compañía JetVip Business Aviation.

Para recoger a Machado, la aeronave partió ayer del Aeropuerto Ejecutivo de Miami Opa Locka, en el estado de Florida (EE.UU.) con destino al Aeropuerto Internacional Hato de Willemstad, capital de Curazao, a donde llegó anoche.

De allí, según las páginas de vuelos, el avión partió este miércoles a las 6:42 hora local (10:42 GMT) para un vuelo de cuatro horas y 43 minutos hasta el Aeropuerto Internacional de Bangor, situado en el estado de Maine (EE.UU.), donde hizo una escala técnica.

Con información de EFE

Activistas reclaman a Telemundo y Univision que cesen de emitir publicidad del ICE en EE.UU.
Salvador Nasralla dice que el Partido Liberal ganó ampliamente las elecciones en Honduras
