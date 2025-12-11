Activistas reclaman a Telemundo y Univision que cesen de emitir publicidad del ICE en EE.UU.

Miami, EE.UU.- Organizaciones latinas y de derechos humanos reclamaron este miércoles en Miami a Telemundo y Univision que dejen de emitir publicidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU. contra los migrantes, y las tacharon de «hipócritas» por promover en paralelo una campaña navideña por la unidad familiar.

«Entre las (tele)novelas y el partido de fútbol salen estos anuncios diciendo ‘vamos a cazarlos, vamos a enjaularlos y vamos a deportarlos’», lamentó el codirector de Semillas Colombia, Carlos Naranjo, frente a un centro del ICE en Miramar, en el condado Broward, al norte de Miami.

Naranjo, uno de los organizadores de la protesta que se enmarca en la ‘Semana nacional de acción: Apaga el odio’, denunció a EFE que migrantes en dicha instalación pasan la noche en el suelo o son trasladados en condiciones deplorables.

Un grupo de personas protesta frente a un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Miramar este miércoles, en el condado Broward.

Él y el resto de activistas protestaron contra la emisión de los anuncios publicitarios como parte de una campaña nacional que llevan a cabo esta semana en Los Ángeles, Orlando y Nueva York, con movilizaciones en sedes de las cadenas y oficinas migratorias hasta el próximo sábado.

Mensajes de Noem generan rechazo

En los mensajes, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, insta a los migrantes a autodeportarse a cambio de ciertos beneficios, o advierte a aquellos que quieren entrar en el país que «ni lo piensen», puesto que «los criminales no son bienvenidos en Estados Unidos».

Además, coincidieron en que la emisión de estos mensajes en televisión va en contra de la imagen de preocupación que las cadenas quieren transmitir cuando cubren los arrestos de migrantes.

«Es triste y a la vez muy hipócrita», señaló María Bilbao, la coordinadora de la campaña en Florida de American Friends Service Committee.

La activista indicó que recibe a menudo peticiones de ambas cadenas para posibles coberturas y para saber qué está sucediendo con los migrantes.

Los activistas también condenaron que la campaña navideña de Univision, que destaca que «el mejor regalo es estar juntos», en alusión a la unidad de la familia, contrasta firmemente con lo que transmiten los anuncios del ICE.

«Me da tristeza y dolor ver cómo la cadena hispana Univision se está prestando comercialmente para atacar a nuestra comunidad», dijo Jaime Yáñez, exreportero de las dos cadenas hispanas.

Petición para eliminar los anuncios

Yáñez subrayó que varios de sus antiguos compañeros le habían transmitido su decepción por la incoherencia de la cadena.

Bilbao recordó que ella estuvo indocumentada durante 17 años y que nunca vivió una atmósfera de miedo como la «pesadilla» que se está viviendo ahora, y sostuvo que con su acción están ayudando a Univision y a Telemundo «para que dejen de pasar estos anuncios».

Algunos de los mensajes de Noem en la publicidad son falsos, según varios activistas, que aseguraron que las promesas de que les ofrecen dinero o les pagan el vuelo de retorno son mentiras.

Telemundo y Univision no respondieron a la solicitud de comentarios realizada por EFE antes de la publicación de esta información.

La ‘Semana de acción’, organizada por la asociación Mijente, se produce después de que más de 5.000 personas firmasen una petición exigiendo a las cadenas la eliminación de los anuncios por «ignorar el daño real y el impacto psicológico que generan en los hogares de inmigrantes«.

Con información de EFE