Este viernes 12 de diciembre abre el Bazar Navideño en Expocentro

San Pedro Sula. – La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) inaugurará este próximo viernes 12 de diciembre la edición navideña del Bazar del Sábado, una exposición que permanecerá abierta todos los días hasta el 22 de diciembre en el recinto de Expocentro, ofreciendo a las familias sampedranas un espacio ideal para comprar, convivir y apoyar el talento emprendedor.

En esta edición participarán alrededor de 100 emprendedores, quienes pondrán a disposición una amplia variedad de productos propios de la temporada, convirtiendo al Bazar Navideño en uno de los puntos de encuentro más importantes para adquirir regalos, gastronomía, artesanías y artículos decorativos.

La Directora del Bazar del Sábado, Melissa Faraj, informó que, además de la oferta comercial, se ha preparado una agenda especial de actividades para crear un ambiente completamente familiar durante esta época. “Queremos que los visitantes vivan la experiencia navideña con entretenimiento, opciones para todos los gustos y un espacio seguro para disfrutar”, destacó.

El horario del Bazar Navideño será de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 8:00 p.m., y sábados y domingos de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. La entrada es gratuita, al igual que el parqueo dentro de Expocentro, facilitando el acceso a todas las familias.

El Presidente de la CCIC, Karim Qubain, afirmó que esta edición extendida representa el compromiso de la institución con el emprendimiento hondureño.

“Invitamos a la ciudadanía a visitar el Bazar Navideño en Expocentro, a comprar y disfrutar en familia, y a ser parte del esfuerzo por fortalecer la economía local. Cada compra que se hace aquí impulsa a un emprendedor, a una familia, a un sueño que merece crecer.”, expresó.

Como parte de las atracciones especiales, los visitantes podrán disfrutar de una villa navideña instalada en las áreas verdes del recinto, con trineos, bastones gigantes y figuras iluminadas, ideal para capturar fotografías y crear recuerdos en esta temporada festiva.

La CCIC invita a toda la comunidad a ser parte de esta celebración y a apoyar el talento local que impulsa el desarrollo económico y social de la zona norte.