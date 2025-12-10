Supermercados La Colonia viste de lujo la cocina de las familias hondureñas con la exclusiva colección Percutti Black Edition

San Pedro Sula. – Supermercados La Colonia da la bienvenida a la temporada navideña con el lanzamiento de la promoción “Tu cocina se viste de lujo con Percutti Black Edition”, una exclusiva colección elaborada con materiales de alta calidad, que eleva la experiencia en la cocina y aporta un toque de elegancia y funcionalidad al hogar hondureño.

Percutti Black Edition está conformada por 10 piezas calidad excepcional, entre las que destacan: la Air Fryer de doble cajón con mayor capacidad y panel lateral digital plegable; el procesador de alimentos 3 en 1, ideal para picar, batir y licuar; el robot de cocina multifuncional con 12 modos de cocción; la cafetera digital de goteo con jarra de cristal borosilicato; el horno de pizza doble grill; y la innovadora Raclette Stone & Grill, diseñada con dos niveles y equipada con 8 mini sartenes individuales.

Como complemento, la colección incluye una línea de accesorios de alta gama que integra diseño y tecnología moderna: dos molinillos eléctricos, báscula digital, batidora personal recargable y sacacorchos eléctrico. Cada pieza ha sido creada para ofrecer practicidad, rendimiento y una experiencia culinaria superior.

“En vísperas de la Navidad y en el marco de nuestro 50 aniversario, en Supermercados La Colonia expresamos nuestro más sincero agradecimiento a todos los clientes que nos han acompañado con su preferencia y fidelidad a lo largo del año. Con esta exclusiva promoción queremos retribuir esa confianza, ofreciendo una colección que combina diseño, innovación y calidad. Percutti Black Edition eleva el estándar de la cocina y convierte cada preparación en una experiencia única para las familias hondureñas”, destacó Miguel Vargas, coordinador de mercadeo de la zona norte.

La mecánica para adquirir esta promoción es sencilla: por cada L150.00 en compras, recibes una manzana digital. Además, obtienes una manzana adicional por cada L50.00 en productos de más de 80 marcas patrocinadoras. Al pagar con tarjeta de crédito Ficohsa La Colonia, recibe el doble de manzanas digitales. Al acumular 30, el cliente puede llevarse el artículo de su preferencia a precio especial desde L299.00.

La promoción “Tu cocina se viste de lujo con Percutti Black Edition” está disponible desde hoy en las 71 tiendas de Supermercados La Colonia a nivel nacional. Invitamos a nuestros clientes a disfrutar esta gran oportunidad y llevar a casa la calidad y sofisticación de Percutti.