Chicha y Limón martes 9 de diciembre de 2025

LA CAJA CHINA!!…¡Que caja y que “chinada” de elecciones vivimos este año!…esas “caídas” de sistema dejan mucho que desear…En esta edición no se pueden perder: Nuestros honorables cumpleañeros…Brindis especiales…La ristra de chismes que muchos esperan: ¿Quién es el chaman de los cachurecos?…¡Hasta JOH salió rachado!…Venimos más frescos que la “Mimosa Coriandro”…#lol.

Una beldad que celebrará esta semana su onomástico es la linda damita Verónica Larios-Chicas, esposa de José Martín Chicas, Cónsul de Corea en San Pedro Sula…Verónica cumple años el viernes, el mero día de la Virgen de Guadalupe, más que bendita como todas las personas que nacieron en esa especial fecha del calendario católico…#Guadalupanas.

*.-Luego de una solemne homilía de acción de gracias en la iglesia Nuestra Señora de Suyapa en El Progreso, la familia Ávila-Servellón junto con amigos, se trasladarán en sendas caravanas a San Pedro Sula donde los esperaba la fiesta del año: La presentación en sociedad de la preciosa María Fernanda Ávila, quien recientemente llego a la edad de los ensueños…Ataviada de punta en rojo y desbordando alegría a su paso.

*.-Sarao que fue ofrecido por sus padres: José Mauricio Ávila, ataviado de elegancia en sobrio traje a tres piezas…y la guapa Tania Servellón de Ávila, enfundada en espectacular columna dorada con detalles efecto drapeado, tipo segunda piel…super glamurosa la sobrina de Lesbia Servellón…la cita fue en Los Napoleones del Centro de Convenciones Copantl, enchulado en tonos red & silver por la firma Acontecimientos…¡Todo resulto perfecto!

*.-Cabe mencionar que María Fernanda se voló la barda en su producción personal con vaporoso atuendo corte princesa, el cual destacaba un rico bustier recamado de aplicaciones, con escote en V a tirantes…y una magistral caída en chifón de seda a tres capas…irradiando frescura y elegancia con un estilismo acorde a su edad y ocasión…¡Lucio divina en todo el protocolo y fiesta!…¡La joya familiar es de Zared!…#benditosXV.

*.-Si de beldades se trata…cuentan las buenas lenguas y la de Eva Gabunda que no se queda atrás, que los Carimaxx giraron formal invitación para su próximo Miss Honduras Universo-26 a las ex divas de la Serán: Leda Rombola y Sashi Su…#bellas…La Rombola nos recuerda el regio porte de Frances Van Tuyl en su época del María Auxiliadora.

*.-Mientras la bella Su nos evoca a la siempre dulce y guapa Ana Lucia Rivera, en sus años dorados como sobresaliente alumna del San Vicente de Paul…musa inspiradora de futuras reinas como Rosa Eva Castillo y Viena Baide…Otra que barajan para el venidero MHU es a Fernanda Price, graduada con honores del CCS y sobrina de la ex reina limeña Sandra Price…Miss SPS 1974 y ex secretaria de gerencia del Gran Hotel Sula.

*.-Pero la que está firme y decidida en hacer su “segundo debut”…¿Cómo aquella crema de manos setentera?…#talcual…es la preciosa Luisa Pineda, diva de Rio Lindo y actual Miss SPS-Universo…virreina del 2025…La Luisa desde julio viene afianzando sus practicas en pasarela, estilismo y proyección escénica…para dar la batalla junto a las ya confirmadas: Celia Monterrosa, Brittany Marroquín y hasta Gabriela Salazar…¡Que justa!

*.-Mientras tanto, en el otro lado del mundo…en las lejanas Filipinas, donde triunfaron Dania Prince y Gabriela Zavala, ya barajan como fuerte contendiente para el próximo Miss Filipinas a la escultural y bella Mikay Bautista…influencer, “must have” de todas las pasarelas y según las viperinas, eterna consentida de Duterte…¿Sera acaso la ungida del año?

Y de bellas va la cosa…porque esta semana también celebra por todo lo alto su efeméride, la encantadora rotaria Karen de García y será su gentil esposo César quien la sorprenda con finos detalles…se unen a las felicitaciones de Karen todas las damas del Club Rotario de San Pedro Sula, familiares y amigas…#Congratz.

*.-Otra hija predilecta de la Virgen de Guadalupe es la exquisita empresaria Carolina Handal de Canahuati…Madame Eleganza recibira finos detalles, entre sendos arreglos florales que ornamentaran su living…doña Carolina también apaga velitas el viernes…desde ya sigue cosecha las congratulaciones de sus múltiples amigas…¡Felicidades!

*.-Con una cena familiar, le darán gracias a Dios por otro año más de vida para la dinámica dama de sociedad, doña Lily de Faraj, quien este fin de semana estará de plácemes…rodeada del amor de sus hijos, nueras y nietos…Toda la dicha del mundo para doña Lily Faraj y a departir con las delicias de Panadería y Repostería Moderna…#Blessings.

*.-Benditos entre ellas…les comentamos que la honorable dinastía de los Mena-Pineda & Sabillón, tienen doble sarao de cumple este fin de semana: Ricardo y Ángel Ramón Mena, festejan otra vuelta al sol…Hijos de los apreciados don Ángel Ramón y doña Tina Pineda de Mena…y hermanos de Marissa Jackeline Mena de Milla…¡Salud caballeros!

*.-Desde Tegucigalpa nos cuenta El Zambo Cipriano…este fin de semana en La Cumbre, brindará en familia por un exitoso año más de vida el distinguido caballero Guy de Pierrefeu…El ex presidente de la CCIT, ejecutivo del COHEP y destacado ex titular del RAP, luce mejor que nunca, gracias al amor que le profesa su guapa esposa Marisol…¡Bendiciones!

*.-76 años de dicha y plenitud, agrego en fecha reciente el encantador caballero don Víctor López…la cita del convivio familiar fue en su bella residencia en Villas Matilda, donde convergieron hijos, nietos y muy cercanos…Infaltables los guapísimos Oscar y Katherine López.

*.-Con promociones especiales y renovado menú, celebran los Vallecillo-Bouloy el octavo aniversario de éxitos de su restaurante La Marguerita Bistro…en Plaza Carolina de Bulevar Mackey…efemérides que Gustavo y Paola celebraran con sus más cercanas amistades y esos clientes que ya son pilar importante de este gourmet que llego para quedarse en SPS.

*.-Quienes parten pastel este sábado 13 son el espigado caballero Karl Berkling, sobresaliente graduado de la Clase 1974 del IDE…Igual celebra otra vuelta más al sol nuestro amigo Mario Marcos, esposo de la ex sirena olímpica Maritza Rojas de Marcos…comadre de alberca de las divas Fortín, Ramón Valle y Plutarco Castellanos, casado con Claudia Fortín en Boston.

Nuestras más sinceras felicitaciones a los apreciados Modesto Hernández y Blanca Echeverri, quienes conmemoraron un significativo 37 aniversario de vida matrimonial…La pareja eligió festejar este nuevo año de unión con una emotiva misa de Acción de Gracias, que se llevó a cabo en la Parroquia Guadalupe. La ceremonia fue oficiada por el párroco Alex Ramos… Modesto y Blanca estuvieron acompañados por su querida familia y un selecto grupo de amigos íntimos, quienes compartieron su alegría en esta fecha tan especial.

*.-Abrimos nuestros “avisos parroquiales” con Nelson Santos y Dilcia Montiel, ceremonia del 2024 que engalano con su romance y complicidad el salón Emperador del Copantl…en una sublime puesta en escena en “All White” a cargo de las expertas damas de la firma Acontecimientos…en perfecta mancuerna con la exquisita wedding planner Marcela Cueva…Mas que una unión civil lucia como una íntima boda religiosa…¡Full romance!…El abogado Marlon Iban Rodríguez Escalón les leyó la cartilla.

*.-Maykell y Anita Milla de Padilla, brindan en familia por su primer año de casados…Los Padilla-Milla estelarizaron una boda de antología en el salón Trujillo del Copantl…lucieron majestuosos ataviados de elegancia nupcial de pies a cabeza: Ana más que imponente con ese ajuar de corte clásico y principesco con ese kilometrico velo catedral…mientras que Maykell de impecable etiqueta a full blue…¡Benditas “Bodas de Papel Couche”!

*.-La comunicadora social, RP & planner, Denia Fernández-Flores Gómez, regresó el 2024 a la palestra con un fabuloso proyecto: la idílica boda Filipi-Orellana…Efectivamente, la firma Eventos Defer fue artífice de plasmar el sueño de amor de Juan Diego Filipi y Daniela Orellana-Filipi, quienes se unieron por las leyes divinas en el altar de la iglesia Nuestra Señora de Suyapa, contando con la bendición del padre Alex Ramos.

*.-En algún lugar del planeta brindan entre fotos y otros recuerdos, la encantadora pareja formada por Frank y Cecilia Amaya de Sobalvarro…apuesto nicaragüense y preciosa guatemalteca que se conocieron por esos azahares de la vida y entre amigos surgió el flashazo…El padre Enrique Salvatierra los caso en la iglesia María Reina del Mundo en 2019…Los Sobalvarro-Amaya bendicen sus “Bodas de Hierro”.

*.-Dos parejas más brindan por estas fechas por su sexto aniversario: Milton Javier Rápalo y Zoila Leonela Tabora de Rápalo…enlazados por el pastor Francisco Enamorado con banquete en los salones Napoleón del Copantl…y fabulosa luna de miel por las Islas Griegas…Oscar y Stephanie Novoa de Gáleas también aquilatan seis años de feliz vida matrimonial.

*.-Muchas felicidades a Samer Cortes y Melody Dubón por festejar su cuarto aniversario matrimonial… Está pareja unió sus vidas en una ceremonia y recepción post boda celebrada en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl…y es precisamente el C Bari & Artisan Deli que espera a Samer y Melody con sus padres para una suculenta picada y brindis.

Edax Uclés y Pía Melara festejan su 6to. aniversario de bodas… Fue en Angeli Gardens Salon Poinsettia donde el Pastor José Luis Ordoñez los declaró unidos en matrimonio bajo las leyes divinas…Lidabel y Scarleth Mena de la firma Acontecimientos trasformaron el salón y el área verde en un Jardín Floral, parece que fue ayer que se celebró esta linda boda con muchos detalles… Edax y Pía celebraron su aniversario junto a su hijo Edax Jr. famliares y amistades los han felicitado.

*.-Festejan ocho años de matrimonio Jorge Coello y Zabdy Pineda, ceremonia y recepción celebrada en la Iglesia Reformada de Villanueva donde el pastor Jacobo Coello padre del novio quien los declaro unidos en matrimonio ante unos mil invitados…Otro éxito más refrendado por el sello Acontecimientos…Felices Bodas de Bronce Coello-Pineda.

*.-Una boda que dejó encantado a medio Saint Peter en el 2018, fue la de los bellos Michael y Carolina Vindel de Poole, quienes brindan por sus “Bodas de Lana”…ese estilo Greenery rompió los esquemas tradicionales en la ciudad, aunque en Europa y Estados Unidos esa inspiración fue alarido de la moda entre las wedding planner de Norte América ese año.

*.-Celebran sus “Bodas de Hierro” los jóvenes Denis Lardizabal y Laurita Medina ceremonia religiosa que se realizó hace seis años en la Iglesia Cristo Resucitado de Villas Mackay…y fue el padre Enrique Silvestre que los declaro unidos en matrimonio…La recepción post boda fue en el Hotel Maya Colonial que lucio sus mejores galas para tan especial ocasión.

*.-Brindan por su tercer aniversario nupcial los jóvenes Fredy Armando Cálix y Susan Rodríguez…se unieron en el 2022 en la Iglesia María Reina del Mundo y recepción post-Boda en los Salones Emperadores del Hotel Copantl…la experimentadas Lidabel y Scarleth Mena con su firma Acontecimientos transformaron los salones en un jardín floral.

*.-Mas regia que, de costumbre, hace su ingreso a este su oasis de sociedad, Vilma Atraca…luciendo esos ojazos avellana delineados con Barbarella Brown, el tono de temporada…porta lo último en moda casual de Almacenes El Récord y destila un sensual aroma a mermelada de frambuesa: Dior Essence…ya de venta en la tienda de los López-Fiszmann.

*.-Para todas las amantes de la saga Miss Dior, muy en boga entre las seniors más bellas de SPS para su día a día de colegio…El Dior Essence 2025 ya despunta como el aroma a vestir en estas fiestas…junto al Vanille Nude y el L’ Elixir, los mejores flanquers de la saga La Vie et Belle de Lancome que anuncia Julia Roberts…#lancomexpress…#christmas2025.

*.-Vilmuchis nos convida las ricuras de Panadería y Repostería Moderna, que ya reporta ventas récord de temporada…la “must have” de las visitas cada vez que se llega a Diunsa…pasamos al living donde las dejamos caer en este comodísimo sillón…mi amiga cuelga su cartera y nos cuenta los últimos chismes de la palestra: arranca con el escándalo de Paulina Rubio…la pobre anda en la “vil e inhóspita” llanura, como dice Cardona.

Francia Quintana y Leticia de Morales en la inauguración de “Estilos Convergentes”, la exposición de José Ramos en el Centro Cultural Sampedrano.

*.-Luego de sus arduas batallas legales con sus ex parejas por la custodia de sus hijos…le ha pagado una “millonada” a sus abogados, con lo cual descuido la hipoteca de su mansión en Miami y el alquiler de otra casona, que rento, descuido y hasta se pasó de fecha de renta…#WTF…punto y aparte de otros créditos vencidos…todo por no llevarse bien con sus ex…La Rubio no está pasando su mejor momento…¡Capricho aparte!

*.- Los sampedranos no son mucho de andar en bochinches de juzgados o bufetes…en esta ciudad les choca el litigio y la burocracia y todo lo resuelven dialogando: llegando a acuerdos extra judiciales…#practicos…si se tiene que pagar algo se paga y borrón con cuenta nueva…aquí no ha pasado nada…”que te vaya bonito”…o que “Dios se encargue”…dan la vuelta y cada quien con su vida…#adios…¡SPS es SPS!

*.-Otro zaperoco de la farándula que data de “casi” todo este año, es el caso de Alicia “Licha” Villarreal con su ex Cruz Martínez (Los Kumbia Kings)…y ahora se cuelgan de ese “pedicure” su hija Melenie Carmona (hija del ex jugador y ahora actor Arturo Carmona) y la actual pareja de la Licha, el influencer y coach motivacional Cibad Hernández…¡Esa machaca se pasó de huevos y ese cabrito de harto chile!…¡Pica y se extiende!… Ahora ya divorciados el por el billete sigue en USA.

*.-De todos es sabido que la mendiga situación económica, tanto del país como de mundo anda por la chingada madre, pero de ahí a que varios medios de comunicación recurran a la “publicidad informal” es mucho que desear…nos referimos a esos comerciales de TV donde le trepan el audio hasta el tope y el televidente tiene que silenciar su aparato o cambiar de canal…y ¿aún hay gente que mira TV?…¡No den a conocer su calamidad!

*.-Así como hay comercio informal existe la publicidad informal (a jeta de calle) como varios establecimientos formales o no, que recurren a la bulla, parlantes altisonantes, gritos y al mercadillo del día a día…exponiendo de esta forma su alarmante situación financiera: “entre más bulla, peor están”…#OMG…y peor seguirán…por andar contaminando el ambiente a falta de control de las autoridades…SPS se luce hasta en sector transporte.

*.-De ahí que la gente mejor prefiere las plataformas de streaming o informarse por redes sociales…”Y si esta Navidad pudieras conectarte con quienes marcaron tu vida”…como tu primera pareja infiel…o esos suegros piraña que acabaron con las finanzas.

*.-Los Géminis andan más atractivos y magnéticos que nunca, con el sol brillando en Sagitario…mariposean que es un gusto de un lado a otro, más por estas semanas…¡Hasta en el tráfico ligan muchos géminis!…ni hablar via WhatsApp donde “hacen y deshacen” que es un gusto…en fracciones de horas, ya están en el “lugar de los hechos”…#WTF…asi o más astutos, audaces, águilas, osados y hasta atrevidos…¡como ladra nuestra Tiffany!

*.-Pero los “Capri-Capri” muchos se deprimen por estas fechas, la Navidad les arropa de nostalgia, por recuerdos tristes de un pasado alegre…más los Capricornio que están por cumplir años…¡Estas fiestas los bajonea!…y los que viven en el exterior más, con ese invierno copado de nieve, que no los deja salir a ningún lado…¡Los que puedan, agarren vuelo a Honduras!…Y un “Capri” que luce su mejor cara a cuadro es Erik Chavarría…#tatcha.

*.-Otros que se deprimen con la Navidad son muchos Acuario, con el sol reinando en su casa del hogar, gavillas, colonia, barriada, vecindario y demás parientes…#somosfamilia…cuando añoran a los que ya se fueron, los que partieron y aun se siente ese vacío en casa…es cuando Acuario agarra calle, nadie lo detiene con ese llavero en la mano…amantes de la libertad absoluta, por algo, muchos son “enemigos” del matrimonio…¿Será?…¡Los eternos hippies, amigueros del zodiaco!

*.-¿Quiénes andan platudos por estas fechas?: Escorpión… “calladitos-calladitos-calladitos” como suelen manejarse en sociedad, los escorpiones cosechan su siembra estas semanas…parcos, sigilosos y con sonrisa de media luna, ellos avanzan con arcas llenas…ya le miran el relleno a la baleada y no cualquier “embarrada” de cucharon…les cae mana del cielo a uno de los signos más misterioso, posesivo y celoso del zodiaco…#elmas.

*.-Libra anda con el poder en su palabra y miren que tiene verbo…¡Que verbo!…más cuando necesitan algo…incisivos y persistentes…con diplomacia y dulzura, consiguen lo que quieren mis adorados canaperos del zodiaco…¡con miel todo y con hiel nada!…Piscis que siga aplicando empleo en línea toda esta semana, que los llamaran la próxima con posible firma de contrato a fin de mes o arrancando año…#fabuloso.

La guapa María Hernández celebra su exitosa graduación de la Saint Peter’s Academy, compartiendo su alegría junto a sus amigas.

*.-Piscis brilla y les reconocen su quilataje laboral por estas fechas, quizás en la venidera “cena navideña” donde les anunciaran promociones, ascensos y hasta aumentos salariales…Leo se reinventa con ingenio, creatividad y liderazgo…estas semanas tejen las estrategias a seguir para arrancar el 2026 con éxito…será su año, Leo son los grandes protagonistas del venidero año chino del “Caballo de Fuego”, con la Rueda de la Fortuna.

*.-Buena racha que los acompañara los doce meses, porque son y seguirán siendo, los “número uno” en todo…como la vibración del 2026…pero después de su natalicio aún más, cuando reciban a Júpiter: el planeta de la suerte, viajes, expansión y buena fortuna en todo…Otros signos beneficiados con esta aspectación serán: Aries y Sagitario, de forma directa…e indirectamente: Géminis, Libra y Acuario…¡Obvio los positivos!

Aries con muchas sorpresas vía redes sociales por estas fechas, porque el mundo los llama con alaridos…suerte con extranjeros o en el exterior, porque varios arianos andan de viaje o planifican volar por estas fechas…Abrazos con aroma a Elie Saab Le Parfum…otro aroma de cábala y éxito para CANCER la noche del 31 y todo el 2026…serán otro de los grandes protagonistas en el venidero año…Nos vemos en Orion Bar & Lounge…Hasta la próxima entrega mis amores, cuídense ya saben que los queremos en P!”#$%.