FUNDAHRSE reúne a medios de comunicación en un desayuno por la responsabilidad compartida y lanza memoria de sostenibilidad

San Pedro Sula. – La Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE) celebró un desayuno especial para reconocer y agradecer el invaluable apoyo de los medios de comunicación en la difusión de noticias que promueven el desarrollo sostenible en Honduras. Durante el evento, la organización presentó oficialmente su Memoria de Sostenibilidad FUNDAHRSE 2022-2024, un documento clave que detalla el impacto social, ambiental y económico de sus miembros.

El equipo de FUNDAHRSE al finalizar el evento de reconocimiento a medios, reafirmando nuestro compromiso con la promoción del desarrollo sostenible en Honduras.

La Memoria de Sostenibilidad, elaborada bajo estándares internacionales como el Global Reporting Initiative (GRI), la norma ISO 26000 de Responsabilidad Social, la herramienta INDICARSE, los principios del Pacto Global, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los Criterios ASG, ofrece una visión integral del compromiso empresarial.

En su intervención, Claudia Díaz, directora de desarrollo institucional y comunicaciones de FUNDAHRSE, destacó la magnitud del compromiso de las empresas miembro: “Las empresas y organizaciones que conforman FUNDAHRSE invierten anualmente más de 927 millones de lempiras en iniciativas que contribuyen directamente al desarrollo sostenible de Honduras. Esta inversión crucial beneficia a grupos prioritarios como la niñez, la juventud, las mujeres y las personas con discapacidad, impulsando una visión empresarial genuinamente inclusiva”.

Como parte central de la agenda, se llevó a cabo el panel “Responsabilidad Compartida en la era de la Información Digital”. El foro reunió a representantes de diversos medios, con la participación de Eduardo Sarmiento de Enter 504, Jacqueline Molina de La Prensa y David Andrade de Campus TV, bajo la moderación de Yosseline Gálvez de FUNDAHRSE.

Este espacio fue clave para fomentar el diálogo sobre la responsabilidad compartida de los medios en la divulgación de información veraz e imparcial. Además, se analizaron los mecanismos de verificación y las buenas prácticas necesarias para reducir la desinformación en el entorno digital.

FUNDAHRSE reafirmó su compromiso de fortalecer las alianzas con los medios de comunicación y de continuar siendo un motor para promover la cultura de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que impulsa el desarrollo sostenible de Honduras.