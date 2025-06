El contralor de Nueva York y candidato a alcalde es detenido por agentes de inmigración

El contralor de la ciudad de Nueva York y candidato a la Alcaldía de la ciudad en las elecciones de noviembre, Brad Lander, fue detenido este martes por agentes de inmigración en un tribunal de la ciudad, según puede verse en un video difundido en redes sociales.

El contralor, candidato demócrata a la Alcaldía en las elecciones primarias del próximo 24 de junio, estaba en un tribunal de inmigración observando los procedimientos judiciales a los que se enfrentan los migrantes.

Hi, this is Meg Barnette, Brad's wife.



While escorting a defendant out of immigration court at 26 Federal Plaza, Brad was taken by masked agents and detained by ICE.



