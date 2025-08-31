FIFA confirma: El Estadio Azteca será la sede del partido inaugural del Mundial 2026

Después de algunos rumores, finalmente el Presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA), Gianni Infantino, ha confirmado que el legendario Estadio Azteca, de la Ciudad de México, será la sede de la inauguración y, por ende, del primer partido de la Copa del Mundo de la FIFA México / Canadá / Estados Unidos en el 2026.

En su visita a nuestro país, Gianni Infantino, el dirigente de la FIFA, se ha reunido con la Presidenta, Claudia Sheinbaum, para un acto protocolario en el que se dio la noticia de la confirmación oficial de que no se cambia la sede de la inauguración del próximo Mundial del 2026.

Estadio Azteca tendrá la tercera inauguración de un Mundial Mayor FIFA

Es así como se ha oficializado, nuevamente, que el primer partido de la Copa del Mundo que se viene será en el Estadio Azteca, el cual pronto será llamado Estadio Azteca Banorte y que, solo en la Copa del Mundo del siguiente año, recibirá por nombre Estadio Ciudad de México. Y esto era algo esperado por muchos aficionados y aficionadas, ya que será la tercera vez en la que nuestro país sea sede de la máxima justa deportiva del mundo, así como el ‘Coloso de Santa Úrsula’ será el recinto que tendrá tres inauguraciones a nivel mayor, recordando que antes lo hizo en el Mundial de México 1970 y en el Mundial de México 1986.

Sheinbaum comparte mensaje sobre confirmación de México para inaugurar Mundial 2026

De esta manera, Claudia Sheinbaum recibió a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para conversar los detalles de lo que se estará viviendo con el inicio de la Copa del Mundo del 2026 en la cancha del Estadio Azteca.

“Agradezco la visita de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para conversar sobre el desarrollo de la Copa Mundial… México vivirá un momento extraordinario. Tendrá el orgullo de ser sede de la inauguración en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio del 2026…. Recuerden que en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se llevarán a cabo 13 partidos de la gran fiesta deportiva”, ha publicado Sheinbaum Pardo a través de sus redes sociales oficiales, causando mucha emoción entre los fans del futbol en México.

Gianni Infantino entrega boleto especial a Claudia Sheinbaum para Mundial 2026

Cabe resaltar que esto se dio luego de que Claudia Sheinbaum y Gianni Infantino platicaran durante la jornada de este jueves 28 de agosto del 2025 sobre cómo se estará viviendo el Mundial 2026 en México, así como los detalles de protocolos y más para que todo salga a la perfección.

Además, el mismo Gianni Infantino le dio un boleto especial como regalo a Claudia Sheinbaum con lo que se oficializó todavía más que la Ciudad de México y el Estadio Azteca serán la sede del inicio de la Copa del Mundo de la FIFA México / Canadá / Estados Unidos del próximo año.

Fuente: Marca