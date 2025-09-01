¡Hoy Celebramos que somos Innovación, Familia, Legado!

San Pedro Sula. – En un emotivo encuentro que reafirmó su liderazgo en la salud hondureña, el Laboratorio Bueso Arias (LBA) celebró sus 75 años de trayectoria el sábado 30 de agosto en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl. El evento destacó la dedicación del laboratorio a la innovación, la calidad y, sobre todo, la calidez humana.

Rodolfo, Suyen, Eduardo, Romina, Mónica, Abraham y José Jorge, Ana Clemencia Bueso y Juan Ferez.

Los hermanos Bueso-Hernández: Rodolfo, Eduardo, Ana Clemencia, José Jorge y Abraham.

Una Noche para celebrar la historia y el futuro

Más de 300 invitados, incluyendo a colaboradores, sus familias y la familia Bueso Hernández, se unieron en una velada memorable. La noche comenzó con una elegante recepción, estaciones fotográficas y un programa ceremonial que contó con la participación de la Licenciada Ana Clemencia Bueso, Gerente General de LBA.

Lic. Ana Clemencia Bueso-Ferez.

Un audiovisual especial llevó a los asistentes en un viaje por los 75 años de historia del laboratorio, complementado por testimonios de colaboradores que representan las distintas generaciones que han formado parte de la “gran familia LBA”.

Abraham y Ana Clemencia Bueso admiran un mural sobre la trayectoria que durante 75 años han recorrido con el LBA.

Laboratorio Bueso Arias celebra 75 años de excelencia y confianza con elegante cena de gala en San Pedro Sula.

Un legado de fe y perseverancia

Durante su discurso, la Licenciada Bueso-Ferez rindió homenaje a la visión pionera del Dr. Abraham Bueso Arias, quien fundó el laboratorio en 1950, convirtiéndolo en el primer laboratorio privado del país. Comparó los 75 años de la institución con unas auténticas “Bodas de Brillante”, y destacó que este legado es el resultado de la fe, perseverancia y confianza de pacientes, médicos, proveedores y colaboradores.

“Juntos continuaremos escribiendo esta historia, una historia que nos apasiona, nos enorgullece y nos motiva a seguir adelante”, afirmó.

La Lic. Ana Clemencia Bueso, fue sorprendida por su familia con una replica del edificio del donde nació Laboratorio Bueso Arias en Barrio El Benque de San Pedro Sula.

Una replica del primer Laboratorio Bueso Areas en miniatura, una verdadera obra de arte.

La celebración continuó con un brindis, la presentación de un pastel conmemorativo y un ambiente festivo con música en vivo a cargo de Silvia Rodríguez y su banda, además del show de “Chepe Show”.

El Dr. Eduardo Bueso, destacó el gran trabajo de su hermana Ana Clemencia al frente de LBA.

Lic. Valeria Bueso, Directora de Mercadeo, nueva generación que forma parte del crecimiento de LBA.

Mirando hacia adelante con compromiso social

La celebración en San Pedro Sula fue parte de una conmemoración nacional que incluyó actividades en sucursales clave y una misa de Acción de Gracias simultánea en cuatro ciudades del país, reflejando la unión de la gran familia LBA.

Abraham, Romina, Ana María y Eduardo.

Juan Ferez, Lineth Umaña, Renan Núñez, Gigi Ferez, María del Pilar Ferez, Ana Clemencia Bueso-Ferez y Juan Ferez .



Con más de 17 sucursales en seis ciudades y certificaciones internacionales como la ISO 15189 e ISO 9001 y acreditada como Empresa Socialmente Responsible bajo el sello FUNDAHRSE, Laboratorio Bueso Areas reafirma con esta celebración su compromiso de seguir creciendo junto a Honduras, guiado por la visión de servicio y el legado de siete generaciones de colaboradores que han hecho posible esta historia de confianza y excelencia.

Suyen Quan de Bueso, con el pastel conmemorativo al 75 aniversario de LBA.

Juan Ferez, Ana del Pilar Ferez, Ana Clemencia Bueso-Ferez, Valeria, Sofía, Fabiana y Abraham Bueso.

Rodolfo y Suyen Bueso.

Sofia, Fabiana y Valeria Bueso.

Renan Núñez y Gigi Ferez.

Ana Celemcia y Juan Ferez.

Rodolfo Bueso y Raquel Selim.

Juan y Ana del Pilar Ferez.

José Ramón López, Mónica de Bueso, Romina Bueso y Juan Ferez.

Suyen de Bueso con colaboradores de Recursos Humanos y Gestión de Calidad.

María Escobar con Eduardo Bueso.

Ana Rivera, María José Rivera e Isabella Bueso.

Celia y Delmys Escobar, Ana Clemencia Bueso, Isis Estrada, María Escobar y Alejandra Reyes.

Daniel Bueso, Paola Perdomo, Mei Ling Duaran, Leysly Mejía y Nevin Andino.

Andrea Medina, Abigail Aguilera y Jessica Zaldivar.

Susan Orellana y Wendy Corea.

Lidia Romero, Miriam Merlo, Delmys Escobar, Rosmery Ramos y Lizzette Navarrete.

Lucia Benítez, Ada Mena, Karen Membreño y Gabriela Zelaya.

Judith Perdomo, Cesia Caballero, Fátima Escobar y Eva Escobar.

Juan Ramón Barahona, Jesenia Muñoz, Ainara Paz y Luis Suazo.

Mariela Reyes, Lidia García y Gabriela Canales.

Delmys Escobar, Juventina Escobar, Carlos Velásquez y Celenia Escobar.

Rigoberto Alas, Alma Guevara, Gustavo Montalván, Lorena Meza, Cinthia Meza y Juan Calderón.

Keylin Gutiérrez, Jenny Fernández, Cindy Sabillón y Arlette Amador.

Juan Maradiaga y Joseet Ordoñez.

Ada Mena y Lucia Benítez.

Gary Belcarris y Juventina Escobar.

Suyapa Portillo y Marvin Maldonado.

Zilia Turcios y Gerson Ortíz.

María Escobar y Eduardo Bueso.

Luis Ramírez y Johany Gómez.

Gustavo Alonzo, José Ramon López, José Jorge Bueso, María Escobar, Eduardo y Abraham Bueso.