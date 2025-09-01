Laboratorio Bueso Arias celebra 75 años de excelencia y confianza con elegante cena de gala en San Pedro Sula.

¡Hoy Celebramos que somos Innovación, Familia, Legado!
San Pedro Sula. – En un emotivo encuentro que reafirmó su liderazgo en la salud hondureña, el Laboratorio Bueso Arias (LBA) celebró sus 75 años de trayectoria el sábado 30 de agosto en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl. El evento destacó la dedicación del laboratorio a la innovación, la calidad y, sobre todo, la calidez humana.
Una Noche para celebrar la historia y el futuro
Más de 300 invitados, incluyendo a colaboradores, sus familias y la familia Bueso Hernández, se unieron en una velada memorable. La noche comenzó con una elegante recepción, estaciones fotográficas y un programa ceremonial que contó con la participación de la Licenciada Ana Clemencia Bueso, Gerente General de LBA.
Un audiovisual especial llevó a los asistentes en un viaje por los 75 años de historia del laboratorio, complementado por testimonios de colaboradores que representan las distintas generaciones que han formado parte de la “gran familia LBA”.
Un legado de fe y perseverancia
Durante su discurso, la Licenciada Bueso-Ferez rindió homenaje a la visión pionera del Dr. Abraham Bueso Arias, quien fundó el laboratorio en 1950, convirtiéndolo en el primer laboratorio privado del país. Comparó los 75 años de la institución con unas auténticas “Bodas de Brillante”, y destacó que este legado es el resultado de la fe, perseverancia y confianza de pacientes, médicos, proveedores y colaboradores.
“Juntos continuaremos escribiendo esta historia, una historia que nos apasiona, nos enorgullece y nos motiva a seguir adelante”, afirmó.
La celebración continuó con un brindis, la presentación de un pastel conmemorativo y un ambiente festivo con música en vivo a cargo de Silvia Rodríguez y su banda, además del show de “Chepe Show”.
Mirando hacia adelante con compromiso social
La celebración en San Pedro Sula fue parte de una conmemoración nacional que incluyó actividades en sucursales clave y una misa de Acción de Gracias simultánea en cuatro ciudades del país, reflejando la unión de la gran familia LBA.
Con más de 17 sucursales en seis ciudades y certificaciones internacionales como la ISO 15189 e ISO 9001 y acreditada como Empresa Socialmente Responsible bajo el sello FUNDAHRSE, Laboratorio Bueso Areas reafirma con esta celebración su compromiso de seguir creciendo junto a Honduras, guiado por la visión de servicio y el legado desiete generaciones de colaboradores que han hecho posible esta historia de confianza y excelencia.