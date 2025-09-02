San Pedro Sula inicia fiestas patrias con acto de arriada e izada de la Bandera

San Pedro Sula. – En una ceremonia que marcó el inicio de las fiestas patrias la noche de este lunes, 1 de septiembre, las autoridades municipales de San Pedro Sula participaron en el acto de Izada y Arriada de la Bandera Nacional, el marco de la conmemoración del 204 aniversario de la Independencia de Honduras.

El evento, que se llevó a cabo en el atrio del Parque Central, contó con la presencia de cuerpos de cadetes del Liceo Militar de Honduras, regidores, representantes de las Fuerzas Vivas, gerentes, directores municipales y ciudadanos en general.

El alcalde Roberto Contreras, respetando los protocolos cívicos de las festividades patrias, destacó la importancia de este acto en el Día de la Bandera Nacional.

“Con la arriada e izada de banderas, damos inicio a las fiestas patrias, conmemorando 204 años de independencia”, expresó el alcalde. Asimismo, hizo un llamado a la reflexión sobre el propósito de ser hondureños y el deseo de construir una mejor nación.

“Que en este mes de septiembre encontramos la razón por la cual nos levantamos todas las mañanas, el propósito por el cual somos todos hondureños y todos queremos una mejor patria”, afirmó Contreras.

El edil invitó a la ciudadanía a vivir septiembre con fervor cívico y a sentir un “enorme orgullo de levantar la cabeza y decir soy hondureño”. Concluyó su discurso agradeciendo la presencia de los asistentes y pidiendo que observen el civismo y el amor por la patria.

La ceremonia contó también con la participación de autoridades civiles, militares, educativas y del sector privado. El Liceo Militar de Honduras fue el encargado del Protocolo de Entrega de la Bandera Nacional, un momento solemne que resaltó el espíritu de la ocasión.

Por la mañana de este mismo día, el alcalde Contreras asistió como invitado a diferentes centros educativos para participar en los actos de Izada de la Bandera Nacional, reforzando el compromiso de la alcaldía con las festividades patrias.