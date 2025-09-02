martes, septiembre 2, 2025

Una fabulosa velada para celebrar la vida de don Calixto García

Un cumpleaños inolvidable disfrutó don Calixto García. / Fotos El Diario HN

San Pedro Sula. – Con una fiesta fabulosa, el apreciado caballero Calixto García, festejó su 70 aniversario de vida. La celebración tuvo lugar en el salón Merendón del Club Hondureño Árabe, un escenario perfecto para una velada inolvidable.

Don Calixto con su esposa y sus hijos: Cinthia, Lucy, Juan Carlos y Cindy Carolina García.

La familia del cumpleañero, su esposa Lucy de García y sus hijos Cintia, Juan Carlos y Cindy Carolina García, fueron los anfitriones de la celebración. Se esmeraron en cada detalle, desde una sobria y original decoración en tonos azul, negro y dorado, hasta un ambiente lleno de cariño.

Don Calixto García con su esposa Lucy de García.

La velada fue una mezcla de deliciosa cena, bebidas refrescantes y la mejor compañía, todos los ingredientes para una noche perfecta. Don Calixto, visiblemente agradecido, dio gracias a Dios por un año más de vida, amor y felicidad.

Don Calixto García celebró sus 70 años con una amena fiesta.

La celebración culminó con el tradicional pastel de cumpleaños, acompañado del emotivo “Happy Birthday” y los mejores deseos para el agasajado.

Don Calixto García compitiendo con familiares y amigos.
Don Calixto García con Juan y Tania Jaar.
Yazmín y Omar Jananía.
Camila con sus abuelos Calixto y Lucy García.
Eugenio, Gisele, Jorge, Nicolás, Nicolás Jr., Nicolás José e Isabella García.
Suyapa y Luis Aguirre con Elsy Teruel.
Cindy García y Héctor Hernández.
Gerardo y Reina Amaya.
Andrea Villanueva y Milton Sagastume.
Cinthia y Rigoberto Alvarenga.
Sonia Alvarado y Alejandro Fernández.
Marta, Milton y Emilia Sagastume.
Eugenio, Isabella, Nicolás, Mercedes, Gisele, Nicolas y Olga García.

San Pedro Sula inicia fiestas patrias con acto de arriada e izada de la Bandera
