jueves, diciembre 4, 2025

Top 5

Más Noticias

Grupo Financiero INVERSA, Shanti y Optimus Card suscriben alianza estratégica en San Pedro Sula

Empresas
El Diario HN
Autor: El Diario HN
2 min.
Sellando la colaboración. Gabriel Mendoza, Sara Zaldívar y Ricardo Rivera, representantes de INVERSA, Shanti y Optimus Card respectivamente, formalizan la alianza estratégica en San Pedro Sula. / Fotos El Diario HN

San Pedro Sula. – El Grupo Financiero INVERSA, junto a Shanti y Optimus Card, oficializaron este jueves 4 de diciembre una trascendental alianza empresarial en San Pedro Sula. Este convenio busca expandir de manera significativa los beneficios, servicios y oportunidades ofrecidos a clientes y colaboradores de las tres organizaciones, en un esfuerzo conjunto por impulsar el bienestar, la innovación y el crecimiento del mercado hondureño.

Sara Zaldívar formaliza el acuerdo, suscribiendo el convenio en representación de Shanti.
El Gerente Comercial de Grupo Financiero INVERSA, Gabriel Mendoza, suscribe el acuerdo.

La alianza se traduce en la integración de servicios y la provisión de nuevas ventajas exclusivas, incluyendo atención preferencial y programas de apoyo diseñados para optimizar la experiencia de los usuarios y fomentar el desarrollo humano dentro de las empresas.

Gabriel Mendoza, Carolina Luque, Candy Alcántara, Sara Zaldívar, Kenia Gutiérrez, Mauricio Mejía y Ricardo Rivera.

Representantes de las entidades que conforman el Grupo Financiero INVERSA: Prestaauto, Presta ya, Credirapid y Credimovil, Shanti y Optimus Card, destacaron la importancia de este paso estratégico durante la firma del acuerdo.

Master Gabriel Mendoza, Gerente Comercial de INVERSA.

“Esta alianza refleja el compromiso de INVERSA por generar soluciones que aporten valor real a nuestros clientes y colaboradores. Estamos convencidos de que, junto a Shanti, podremos impulsar proyectos que fortalezcan nuestro impacto en la región,” afirmó el Master Gabriel Mendoza, Gerente Comercial de INVERSA.

Por su parte, Shanti enfatizó la alineación de valores y la visión compartida del acuerdo.

Lic. Sara Zaldívar, Administradora de Shanti.

“Para Shanti, es fundamental crear conexiones que impulsen el bienestar y la calidad de vida. Esta alianza con INVERSA abre oportunidades significativas para ofrecer beneficios integrales que respondan a las necesidades actuales de nuestros usuarios,” expresó la licenciada Sara Zaldívar, Administradora de Shanti.

Ricardo Rivera, gerente comercial de Optimus Card.

Ambas empresas coincidieron en que este convenio marca el inicio de una colaboración de largo plazo, orientada a la implementación de iniciativas innovadoras y proyectos sociales que contribuirán activamente al desarrollo económico y comunitario de Honduras.

Gabriel Mendoza, Sara Zaldívar y Ricardo Rivera.

Para obtener información detallada sobre los nuevos beneficios de esta alianza, las empresas invitan a clientes y colaboradores a contactar directamente a sus canales oficiales.

Carolina Luque, Kenia Gutiérrez y Candy Alcántara.
Colaboradores de Optimus Card presentes en la firma.
Gabriel Mendoza, Carolina Luque y Ester Rodríguez.
Equipo de colaboradores de Shanti.
Ester Rodríguez con Sara Zaldívar.
@eldiariohnd Grupo NVERSA, Shanti y @optimuscard oficializan un acuerdo clave para beneficio de los clientes. #ElDiarioHN #INVERSA #Shanti y #OptimusCard firman una #AlianzaEstratégica en #SanPedroSula. #CrecimientoEmpresarial ♬ sonido original – eldiariohn / Farah La Revista

Previous article
XV primaveras de ensueño para María Fernanda Ávila
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

XV primaveras de ensueño para María Fernanda Ávila

Destacada 0
San Pedro Sula. - Una fabulosa y mágica noche...

El Gobierno de EE.UU no descarta redadas ni detenciones de inmigrantes durante el Mundial 2026

Internacionales 0
Washington.- El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, no...

Un candidato presidencial de Perú sobrevive a un atentado tras ser tiroteado en su vehículo

Internacionales 0
Lima.- El candidato presidencial del partido peruano Libertad Popular,...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.