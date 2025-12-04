Grupo Financiero INVERSA, Shanti y Optimus Card suscriben alianza estratégica en San Pedro Sula

San Pedro Sula. – El Grupo Financiero INVERSA, junto a Shanti y Optimus Card, oficializaron este jueves 4 de diciembre una trascendental alianza empresarial en San Pedro Sula. Este convenio busca expandir de manera significativa los beneficios, servicios y oportunidades ofrecidos a clientes y colaboradores de las tres organizaciones, en un esfuerzo conjunto por impulsar el bienestar, la innovación y el crecimiento del mercado hondureño.

Sara Zaldívar formaliza el acuerdo, suscribiendo el convenio en representación de Shanti.

El Gerente Comercial de Grupo Financiero INVERSA, Gabriel Mendoza, suscribe el acuerdo.

La alianza se traduce en la integración de servicios y la provisión de nuevas ventajas exclusivas, incluyendo atención preferencial y programas de apoyo diseñados para optimizar la experiencia de los usuarios y fomentar el desarrollo humano dentro de las empresas.

Gabriel Mendoza, Carolina Luque, Candy Alcántara, Sara Zaldívar, Kenia Gutiérrez, Mauricio Mejía y Ricardo Rivera.

Representantes de las entidades que conforman el Grupo Financiero INVERSA: Prestaauto, Presta ya, Credirapid y Credimovil, Shanti y Optimus Card, destacaron la importancia de este paso estratégico durante la firma del acuerdo.

“Esta alianza refleja el compromiso de INVERSA por generar soluciones que aporten valor real a nuestros clientes y colaboradores. Estamos convencidos de que, junto a Shanti, podremos impulsar proyectos que fortalezcan nuestro impacto en la región,” afirmó el Master Gabriel Mendoza, Gerente Comercial de INVERSA.

Por su parte, Shanti enfatizó la alineación de valores y la visión compartida del acuerdo.

“Para Shanti, es fundamental crear conexiones que impulsen el bienestar y la calidad de vida. Esta alianza con INVERSA abre oportunidades significativas para ofrecer beneficios integrales que respondan a las necesidades actuales de nuestros usuarios,” expresó la licenciada Sara Zaldívar, Administradora de Shanti.

Ricardo Rivera, gerente comercial de Optimus Card.

Ambas empresas coincidieron en que este convenio marca el inicio de una colaboración de largo plazo, orientada a la implementación de iniciativas innovadoras y proyectos sociales que contribuirán activamente al desarrollo económico y comunitario de Honduras.

Gabriel Mendoza, Sara Zaldívar y Ricardo Rivera.

Para obtener información detallada sobre los nuevos beneficios de esta alianza, las empresas invitan a clientes y colaboradores a contactar directamente a sus canales oficiales.

Carolina Luque, Kenia Gutiérrez y Candy Alcántara.

Colaboradores de Optimus Card presentes en la firma.

Gabriel Mendoza, Carolina Luque y Ester Rodríguez .

Equipo de colaboradores de Shanti.