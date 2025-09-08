domingo, septiembre 7, 2025

Boda civil de Ana Patricia Castellanos y Luis Gustavo Madrid

Ana Patricia y Luis Gustavo se unen en matrimonio civil. / Fotos el Diario HN /Cortesía

San Pedro Sula. – En una ceremonia íntima, Ana Patricia Castellanos Caballero y Luis Gustavo Madrid Cartagena unieron sus vidas en matrimonio civil, tras una bonita relación de noviazgo. La boda fue celebrada por el abogado y notario Julio César Lagos, con Francisco Madrid y Cecilia Lara como testigos.

Ana Castellanos estampa su firma en el acta mientras la observa su ahora esposo Gustavo Madrid.

La celebración, realizada en el salón Manchester del Hotel Hilton Princess, estuvo llena de emoción. En un ambiente acogedor, familiares y amigos cercanos de la pareja presenciaron el acto solemne.

El abogado y notario Francisco Madrid con Ana Castellanos y Gustavo Madrid.

El salón se vistió de una atmósfera cálida y acogedora, con una elegante decoración en tonos blanco con ivory, complementada con follaje verde que fascinó a todos los invitados.

Ana Castellanos y Gustavo Madrid realizan el brindis con sus invitados.
Ana Castellanos y Gustavo Madrid realizan el brindis.

Después de firmar y ser declarados oficialmente unidos en matrimonio ante la ley, Ana y Gustavo invitaron a sus seres queridos a levantar sus copas para el tradicional brindis, sellando así su unión con alegría.

Ana y Gustavo mientras parten el pastel.

El enlace religioso está programado para el sábado 25 de octubre en la Iglesia Misión Cristiana Elim, seguido de una recepción post boda en el Salón Bristol de este mismo hotel.

Marlon Castellanos, Ana Castellanos, Gustavo Madrid, Luis Enrique Madrid, Sonia Caballero y Fernando Castellanos.
Ana Castellanos, Cecilia Lara y Gustavo Madrid.
Gladys Madrid, Janina Figueroa, Ana Castellanos, Gustavo Madrid , Francisco Madrid y Carlos Madrid.

