Primer cumpleaños de Lía Alessandra

San Pedro Sula. – Con un gran festejo en el Salón Celaque del Club Hondureño Árabe en San Pedro Sula, la familia Ruiz-Lara celebra el primer cumpleaños de la adorable Lía Alessandra Ruiz Lara.



Lía Alessandra con su familia.

Desde su llegada, la pequeña princesa de la casa ha llenado de amor, risas y momentos inolvidables cada rincón de su hogar.

Celebrando a Lía Alessandra en su primer añito.

Sus padres y demás familiares agradecieron por el primer año de vida de la pequeña, el cual ha sido un regalo y una bendición para todos.

¡Felicidades, pequeña Lía Alessandra! Que tu camino siga lleno de luz, amor y alegría.