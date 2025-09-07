Primer cumpleaños de Lía Alessandra

San Pedro Sula. – Con un gran festejo en el Salón Celaque del Club Hondureño Árabe en San Pedro Sula, la familia Ruiz-Lara celebra el primer cumpleaños de la adorable Lía Alessandra Ruiz Lara.
Desde su llegada, la pequeña princesa de la casa ha llenado de amor, risas y momentos inolvidables cada rincón de su hogar.
Sus padres y demás familiares agradecieron por el primer año de vida de la pequeña, el cual ha sido un regalo y una bendición para todos.
¡Felicidades, pequeña Lía Alessandra! Que tu camino siga lleno de luz, amor y alegría.