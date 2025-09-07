Isaac Jassiel y Heidy Denisse celebran su amor con una boda estilo ‘All White’

San Pedro Sula. – En una noche que parecía extraída de un cuento de hadas, Isaac Jassiel Martínez Godoy y Heidy Denisse Mena Sánchez, se unieron en matrimonio. La temática “All White” dominó cada detalle, creando una atmósfera de pureza y elegancia. Isaac es hijo de Mario Martínez y Jessica Godoy, mientras que Heidy es hija de Mario Antonio Mena y Lidabel Sánchez de Mena.

Isaac y Heidy dan el “sí, quiero” en una romántica ceremonia. Foto Román Valle

La emotiva ceremonia civil tuvo lugar en la Primera Iglesia Bautista. La abogada Wendy Galdámez ofició el enlace bajo las leyes hondureñas, dedicando unas hermosas palabras sobre la importancia de este paso. El pastor Rafael Castillo, por su parte, bendijo la unión y recordó a los novios que el matrimonio es una sagrada institución con un propósito divino y eterno. La atmósfera se llenó de espiritualidad cuando Ester Mendoza entonó la alabanza “Jesús” de Saraí Rivera, conmoviendo a todos los presentes.

Isaac y Heidy dan el ‘sí’ en blanco en una romántica boda. / Foto Román Valle.

Más tarde, la celebración se trasladó al Salón Poinsettia de Angeli Gardens, un espacio que se transformó en un oasis de ensueño gracias a la experta labor de la empresa familiar Acontecimientos. El salón VIP se vistió de blanco y verde, con una exquisita combinación de flores que incluía rosas, claveles, lisianthus, aster baby y hortensias, complementadas por una abundante variedad de follajes que caían en cascada.

Heidy Menalucio preciosa en elegante ajuar nupcial.

La noche fue un deleite para todos los sentidos. Josué Obed Ortiz llenó el ambiente con conmovedoras alabanzas al creador. El pastel, una obra maestra de tres pisos creada por Maritza Bakery, fue el centro de atención. Además, los invitados disfrutaron de un festival de sabores: estaciones de café de Arte Fiesta y los deliciosos helados de Nak Rolls, que fueron la sensación de la velada.

El estilo ‘All White’ marca la boda de Isaac Jassiel y Heidy Denisse. Foto Román Valle.

La pareja estuvo rodeada del amor de familiares y amigos que viajaron desde Estados Unidos, Canadá, El Salvador y diferentes ciudades de Honduras para ser parte de este día inolvidable.

