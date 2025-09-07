La promesa de amor de Jenny y Sergio, sellada en una boda memorable

San Pedro Sula. — En una celebración llena de romanticismo y elegancia, Jenny Paola Ochoa Navarro y Sergio Roberto Claros López unieron sus vidas en matrimonio. La pareja, que compartió tres años y medio de noviazgo, celebró su amor acompañado de más de 240 invitados, entre familiares y amigos.

Jenny Ochoa y Sergio Claros se dan el ‘sí’ en una noche inolvidable .

La ceremonia religiosa, oficiada por el padre Edwin Nieto en la Iglesia Nuestra Señora de Suyapa, fue un momento íntimo y emotivo. En presencia de sus padrinos de boda, Abraham e Irma Muñoz de Pavón, la pareja intercambió votos que enmarcaron la historia que los llevó al altar.

Boda de Jenny y Sergio: una celebración épica de un amor auténtico.

Una vez convertidos en marido y mujer, los recién casados se trasladaron a los elegantes salones Napoleón del Centro de Convenciones del Hotel Copantl. La decoración fue un derroche de encanto, con una paleta de colores en blanco y nude, abundante follaje y candelabros que se entrelazaban con largos y elegantes cortinajes, creando una atmósfera de cuento de hadas.

La familia brinda por la felicidad de Jenny Ochoa y Sergio Claros.

Cada detalle de la fiesta, desde el exquisito banquete hasta la animada fiesta bailable, reflejó el deseo de Sergio y Jenny de que sus invitados se sintieran parte de su felicidad. Un momento especialmente emotivo fue su primer baile como esposos, una escena que llenó de calidez el salón y fue recibida con cálidos aplausos.

Jenny Ochoa y Sergio Claros, mientras realizaban su primer baile como esposos.

Jenny irradiaba felicidad y autenticidad en su vestido blanco de la casa española Pronovias, delicadamente adornado con encajes florales. Su hermoso ramo complementaba su radiante imagen. Sergio, por su parte, lucía como un verdadero caballero en un clásico esmoquin oscuro, que combinaba a la perfección con una impecable camisa blanca.

Jenny y Sergio escribieron el primer capítulo de su historia de amor.

Todo el encanto y la felicidad de la velada quedaron inmortalizados en imágenes que capturaron la esencia de su amor. Tras la celebración, la pareja inició su mágica luna de miel por Europa, visitando lugares emblemáticos en Bélgica, Suiza y España, el perfecto inicio de su vida juntos.

Jenny Navarro de Ochoa y Carlos Ochoa.

Abraham Pavón e Irma Muñoz.

Marlon Caballero y Dennisse Cuellar.

Adel y Alcides Chahín.

Andrea López, José Navarro, Gabriela Franchienoni y María Isabel López.

Andrea Miranda y Sara Soriano.

Carolina y Carlos Cáceres.

Diego Reyes y Carolina Tosta.

Elisa Torres y Héctor Santos.

German Reyes y Carolina David.

Alejandro y Marbella Flores.

Gloria de Girón y Celia de López.

Lisbeth y Juan José Aguilar.

Marvin Menjívar y Génesis Pineda.

Salvador García y Ritza Paredes.