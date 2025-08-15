Daniel Noboa declara grupo terrorista al Cartel de los Soles e investiga su presencia en Ecuador

Quito.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró este jueves al denominado Cartel de los Soles como grupo terrorista con incidencia en suelo ecuatoriano y ordenó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) analizar su influencia dentro de los bandas criminales a las que el mandatario le declaró la «guerra» desde inicios de 2024.

A través de un decreto, Noboa siguió la misma línea que el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, cuyo Departamento del Tesoro sancionó a finales de julio al Cartel de los Soles como entidad terrorista.

El mandatario de Ecuador dio este paso luego de que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, vinculara al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con el narcotráfico y anunció una recompensa de cincuenta millones de dólares a cambio de información que conduzca al arresto del líder chavista.

En su decreto, el jefe de Estado de Ecuador dispuso al sistema nacional de inteligencia que realice coordinaciones con los servicios de inteligencia de otros estados para determinar las posibles relaciones del Cartel de los Soles con el entramado criminal en Ecuador.

Noboa ya había declarado también, en enero de este año, como organización terrorista a la banda criminal transnacional Tren de Aragua, surgida en una cárcel de Venezuela, pocos días después de que el Gobierno de Estados Unidos lo hiciera primero.

Posteriormente, Noboa también había catalogado como terroristas a otras estructuras criminales disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como los Comandos de la Frontera y el Frente Óliver Sinisterra.

Las organizaciones criminales se convirtieron así en un objetivo del Estado de Ecuador dentro del estado de «conflicto armado interno» declarado por Noboa desde inicios de 2024 contra estas estructuras transnacionales que delinquen en Ecuador.

El presidente de Ecuador inició esta «guerra» para frenar una escalada de violencia criminal sin precedentes en el país, que lo ha situado a la cabeza del índice de homicidios en Latinoamérica, en una tendencia que se ha recrudecido en este 2025, con un promedio de al menos un asesinato por hora a nivel nacional.

Con información de EFE