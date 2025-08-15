viernes, agosto 15, 2025

Top 5

Más Noticias

Supermercados Colonial y FUNDAHRSE se unen por la protección del arrecife de coral en Roatán

Empresas
El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
VOLUNTARIARSE, movimiento creado por Fundahrse para realzar y dar a conocer iniciativas que están transformando comunidades.

San Pedro Sula.Supermercados Colonial, en colaboración con FUNDAHRSE (Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial), llevó a cabo una jornada de voluntariado en apoyo a la conservación del segundo arrecife de coral más grande del mundo, ubicado en las Islas de la Bahía. La iniciativa, parte del movimiento VOLUNTARIARSE de FUNDAHRSE, reunió a más de 25 representantes de empresas socialmente responsables para destacar el impacto de la acción solidaria.

Un Compromiso con el Medio Ambiente

En esta edición, el foco principal fue la alianza entre Supermercados Colonial y la ONG Roatán Marine Park (RMP). Los participantes tuvieron la oportunidad de conocer a fondo los proyectos de conservación marina liderados por esta organización y la importancia de la colaboración entre el sector privado y las comunidades para proteger los ecosistemas marinos en Honduras.

La jornada de concientización comenzó en la Universidad Privada de San Pedro Sula (USAP), donde se ofrecieron charlas sobre la alianza y los trabajos de RMP. El objetivo fue motivar a las empresas a sumarse a la causa y apoyar la labor de mantenimiento y cuidado del arrecife.

Arte y Conciencia en la Comunidad

La actividad continuó en el estacionamiento de la sucursal número 1 de Supermercados Colonial, en la avenida Circunvalación. Allí, los voluntarios participaron en la pintura de un mural con temática ambiental, simbolizando su compromiso con la educación y la acción solidaria.

Esta jornada, que incluyó un espacio para el intercambio y la integración entre los participantes, reafirma el compromiso de Supermercados Colonial con la sostenibilidad y la promoción de iniciativas que generan un impacto positivo en el medio ambiente y la comunidad.

Previous article
Daniel Noboa declara grupo terrorista al Cartel de los Soles e investiga su presencia en Ecuador
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

Daniel Noboa declara grupo terrorista al Cartel de los Soles e investiga su presencia en Ecuador

Internacionales 0
Quito.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró este...

Enlace nupcial de Eva Julissa Ortega y Mauricio Fernando Umaña

Destacada 0
San Pedro Sula. - Con el corazón rebozando de...

Marco Rubio advierte que EE.UU. confrontará a los carteles del narcotráfico que trafican con «veneno»

Internacionales 0
Washington.- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio,...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.