Supermercados Colonial y FUNDAHRSE se unen por la protección del arrecife de coral en Roatán

San Pedro Sula. – Supermercados Colonial, en colaboración con FUNDAHRSE (Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial), llevó a cabo una jornada de voluntariado en apoyo a la conservación del segundo arrecife de coral más grande del mundo, ubicado en las Islas de la Bahía. La iniciativa, parte del movimiento VOLUNTARIARSE de FUNDAHRSE, reunió a más de 25 representantes de empresas socialmente responsables para destacar el impacto de la acción solidaria.

Un Compromiso con el Medio Ambiente

En esta edición, el foco principal fue la alianza entre Supermercados Colonial y la ONG Roatán Marine Park (RMP). Los participantes tuvieron la oportunidad de conocer a fondo los proyectos de conservación marina liderados por esta organización y la importancia de la colaboración entre el sector privado y las comunidades para proteger los ecosistemas marinos en Honduras.

La jornada de concientización comenzó en la Universidad Privada de San Pedro Sula (USAP), donde se ofrecieron charlas sobre la alianza y los trabajos de RMP. El objetivo fue motivar a las empresas a sumarse a la causa y apoyar la labor de mantenimiento y cuidado del arrecife.

Arte y Conciencia en la Comunidad

La actividad continuó en el estacionamiento de la sucursal número 1 de Supermercados Colonial, en la avenida Circunvalación. Allí, los voluntarios participaron en la pintura de un mural con temática ambiental, simbolizando su compromiso con la educación y la acción solidaria.

Esta jornada, que incluyó un espacio para el intercambio y la integración entre los participantes, reafirma el compromiso de Supermercados Colonial con la sostenibilidad y la promoción de iniciativas que generan un impacto positivo en el medio ambiente y la comunidad.