jueves, agosto 14, 2025

Enlace nupcial de Eva Julissa Ortega y Mauricio Fernando Umaña

Una boda de ensueño para Eva Julissa Ortega y Mauricio Fernando Umaña. / Fotos El Diario HN.

San Pedro Sula. – Con el corazón rebozando de amor, Eva Julissa Ortega Suazo y Mauricio Fernando Umaña Ordóñez, se unieron en matrimonio. La ceremonia emotiva tuvo lugar en la Iglesia María Reina del Mundo, donde la feliz pareja se dio el “sí, quiero” en un ambiente lleno de cariño y alegría.

Eva Julissa Ortega y Mauricio Fernando Umaña, unidos para siempre.

La celebración de su amor continuó en la recepción, donde los recién casados se unieron a sus invitados para festejar esta nueva etapa. El evento, que se llevó a cabo en el Hotel Copantl, fue una velada inolvidable. La música, el exquisito catering y el ambiente de fiesta hicieron de este un recuerdo imborrable para todos los asistentes.

Una boda de ensueño para Eva Julissa Ortega y Mauricio Fernando Umaña.

Eva lució radiante con su exclusivo vestido de novia y un delicado ramo de flores naturales que complementaba a la perfección el elegante traje de tono oscuro que vistió Mauricio. La pareja aprovechó cada instante de la celebración, capturando cada momento en idílicos retratos que serán un tesoro para siempre.

El pastel y la mesa de dulces y postres fue el deleite de los asistentes.

La boda de Eva y Mauricio fue un fiel reflejo de su amor: un evento íntimo y encantador que marca el inicio de una vida juntos llena de felicidad.

Fausto Ordóñez y Ángela Arriaga.
Rodrigo y Daniela Ordóñez.
Sara y José Mármol.
Suleyma Toledo y Fausto Ordóñez.
Margit Singer y Osman Benavides.
César y Diana Urbina.
Marta Castellón y Carlos Durón.
Karen Agüero y Carlos Ordoñez Agüero.
Nimsi Franco y Sergio Murillo.
José Daniel Hernández y Nadia Ortega.

Marco Rubio advierte que EE.UU. confrontará a los carteles del narcotráfico que trafican con «veneno»
